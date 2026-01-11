Isparta\'da Otomobil - Ambulans Çarpıştı

Isparta'da otomobil ile ambulansın çarpıştığı kazada araçta sıkışan sürücü ve yolcu, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Isparta'nın Modern Evler Mahallesi 3113 Sokak'ta meydana gelen kazada, İbrahim Ç. idaresindeki 32 AL 419 plakalı otomobil ile Mehmet Ö.'nün kullandığı 32 ACL 195 plakalı ambulans çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü İbrahim Ç. ve yanında bulunan Havva U. araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, sürücü ve yolcuyu sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA