Isparta'da elma fiyatlarından üretici ve tüccar memnun

Hasat sezonu 2,80 TL'den açıldı, şu anda 2.50 TL'ye düştü

ISPARTA - Isparta'da elma hasadı devam ederken, fiyatlardan hem üretici hem de tüccar memnun. Sezon başlangıcında bahçede kilogramı 2,80 TL'ye satılan elma şu anda 2,50 kuruşa alınıyor.

Türkiye'nin meyve bahçesi Isparta'da elma hasat sezonu devam ediyor. Türkiye'de yetiştirilen elmanın yüzde 25'ini karşılayan kentte, elma toplama işi hummalı bir şekilde sürüyor. Hasadın devam ettiği yerlerden birisi de Eğirdir ilçesi. Sabah erken saatlerde bahçelere giren işçiler, elmaları özenle topluyor. Kasalara konulan elmalar tüccarlar aracılığıyla yurtiçi ve yurtdışı pazarlarına ulaştırılıyor.

"Sıcak havalardan dolayı renk sorunu oluştu"

Bir firmanın alım müdürlüğünü yapan İdris Turhan, yaklaşık 8 yıldır aynı bahçeden elma aldıklarını söyledi. Hasat sezonunun iyi geçtiğine değinen Turhan, "Havaların sıcak gitmesinden dolayı elmada renk sorunu oluştu. Havaların sıcak olması dolayısıyla yanıklar oluştu. Fiyatlar bizim açımızdan biraz yüksek açıldı. Daha sonra biraz düştü. Şu anda fiyatlar iyi durumda. Hasat başladığında elmanın kilogramı 2 lira 80 kuruştu, şimdi 2,50 TL'ye düştü" dedi.

Isparta'da üretilen elmaların ağırlıklı olarak İstanbul ve İzmir hallerine gittiğini kaydeden İdris Turhan, üretimin yarısının da Hindistan ve Rusya olmak üzere ihraç edildiğini söyledi.

"Fiyatlar bu sene istediğimiz düzeyde"

Elma üreticisi İlhan Emek ise hasada beyaz elmalardan başladıklarını, kırmızı elmaların henüz rengini tam almadığını belirtti. Rengini alınca kırmızı elmanın da hasadına başlayacaklarına değinen Emek, "Sezonumuz iyi geçiyor. Biraz sıcaklardan dolayı elmalar yandı ancak maşallah iyi durumdayız. Fiyatlar da bu sene istediğimiz düzeyde. Allah bereket versin" diye konuştu.

Emek, günlük işçi maliyetinin kendilerine 100-110 lira arasında olduğunu ifade ederek, bahçesinin ortak olmasına rağmen kazandığını söyledi.