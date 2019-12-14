Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Diler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Diler, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına... - Son Dakika

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Diler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına...

6 saat önce

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğrafları seçti.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Diler, AA'nın

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğrafları seçti.

AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları oylayan Diler, haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" ile Ozan Efeoğlu'nun "Selin ardından" fotoğraflarına oy verdi.

Rektör Diler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AA'nın her yılın sonunda yaptığı fotoğraf yarışmasının oldukça güzel olduğunu söyledi.

Fotoğrafların hepsinin ayrı birer anlam taşıdığını anlatan Diler, "Milli ajansımız olan Anadolu Ajansımızın bu etkinliği hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada yapması ayrı bir gurur veriyor. Etkinlik için Anadolu Ajansını tebrik ediyorum." diye konuştu.

Hakan Burak, Sarıkamış, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:14 Kaynak: AA
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