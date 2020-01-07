Isparta ve 8 ilçesinde okullara kar tatili - Son Dakika

Isparta'da kar yağışı nedeniyle il merkezi, merkeze bağlı belde ve köyler ile bazı ilçe ve köylerde eğitime 1 gün süre ile ara verildi.



Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, "Devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullarımıza yönelik olarak ilimiz merkez, belde ve köyleri ile Şarkikaraağaç, Eğirdir, Gelendost, Senirkent, Uluborlu, Yenişarbademli ilçelerimizin merkez, belde ve köylerinde, Yalvaç ilçemizin taşımalı eğitim yapan okulları ile kasaba ve köylerinde, Sütçüler ilçemizin Kesme ve Kasımlar köylerinde 07.01.2020 Salı günü eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir" denildi. - ISPARTA