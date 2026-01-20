İsrail'den Suriye'ye Roket Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail'den Suriye'ye Roket Saldırısı

20.01.2026 20:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Suriye'nin Er-Refid kasabasına roket saldırısı düzenledi. Açıklama yok.

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ili kırsalında bulunan Er-Refid kasabasına roket saldırısı düzenledi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, İsrail ordusu, Refid kasabasını birkaç roket atışıyla hedef aldı.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bir bilgi verilmezken, İsrail'den ise konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin geniş bölgelerine yaptığı saldırılara eş zamanlı olarak ülkenin güneyinde Kuneytra ilinde 1974 çatışmasızlık hattı içinde ve dışında askeri üsler ile noktalar kurarak devriyeler düzenliyor.

?İsrail'in Suriye topraklarındaki işgali

İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ne bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti.

İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından Suriye'de devrik Baas rejimine ait onlarca noktayı vuran İsrail, Suriye'de birçok bölgeyi saldırılarla hedef almıştı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail ordusunun, rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül 2025'e kadar Suriye'ye 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'den fazla kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Suriye, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Suriye'ye Roket Saldırısı - Son Dakika

Konut fiyatları aralıkta yeniden reel düşüşe geçti Konut fiyatları aralıkta yeniden reel düşüşe geçti
Trump’ın Gazze teklifine Macron’ndan olumsuz yanıt: Sıcak bakmıyor Trump'ın Gazze teklifine Macron'ndan olumsuz yanıt: Sıcak bakmıyor
Antalya’da evleri tehdit eden orman yangını kontrol altına alındı Antalya'da evleri tehdit eden orman yangını kontrol altına alındı
Otoyol savaş alanına döndü: 100’den fazla araç birbirine girdi Otoyol savaş alanına döndü: 100'den fazla araç birbirine girdi
Danla Bilic altıncı kez ameliyat masasına yatacak: Yanlış dolgu operasyonunun sonuçları Danla Bilic altıncı kez ameliyat masasına yatacak: Yanlış dolgu operasyonunun sonuçları
Roman vatandaşlar için yeni eylem planı devrede, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Roman vatandaşlar için yeni eylem planı devrede, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı

20:52
Trump: Suriye hükümeti, YPG’nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ’lı mahkumları yakaladı
Trump: Suriye hükümeti, YPG'nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ'lı mahkumları yakaladı
20:15
TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında
TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında
19:37
Alexander Sörloth geleceğiyle ilgili dedikodulara son noktayı koydu
Alexander Sörloth geleceğiyle ilgili dedikodulara son noktayı koydu
19:22
“Hapse giren adamdan sanatçı olmaz“ demişti Deniz Seki’den Bayhan’a sürpriz bir teklif var
"Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" demişti! Deniz Seki'den Bayhan'a sürpriz bir teklif var
18:53
ABD, Suriye’de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi
ABD, Suriye'de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi
18:39
Suriye ile YPG, Haseke’de anlaşmaya vardı
Suriye ile YPG, Haseke'de anlaşmaya vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 21:11:56. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail'den Suriye'ye Roket Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.