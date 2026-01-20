İsrail'den Suriye'ye Roket Saldırısı

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ili kırsalında bulunan Er-Refid kasabasına roket saldırısı düzenledi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, İsrail ordusu, Refid kasabasını birkaç roket atışıyla hedef aldı.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bir bilgi verilmezken, İsrail'den ise konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin geniş bölgelerine yaptığı saldırılara eş zamanlı olarak ülkenin güneyinde Kuneytra ilinde 1974 çatışmasızlık hattı içinde ve dışında askeri üsler ile noktalar kurarak devriyeler düzenliyor.

?İsrail'in Suriye topraklarındaki işgali

İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ne bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti.

İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından Suriye'de devrik Baas rejimine ait onlarca noktayı vuran İsrail, Suriye'de birçok bölgeyi saldırılarla hedef almıştı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail ordusunun, rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül 2025'e kadar Suriye'ye 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'den fazla kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.