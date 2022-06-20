İsrail'den Ürdün'e ramazandan bu yana ilk üst düzey ziyaret

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Eyal Hulata'nın Ürdün ziyaretini tamamlayarak Tel Aviv'e döndüğü bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Hulata'nın Başbakan Naftali Bennett'i temsilen Ürdün'e gerçekleştirdiği ziyaretin ardından ülkesine döndüğü belirtildi.

Açıklamada, Hulata'nın ziyaret süresi ve içeriğine ilişkin herhangi bir ayrıntı verilmedi.

Öte yandan, İsrail'in "Walla" haber sitesinde, Hulata'nın ziyaretinin ramazan ayında Mescid-i Aksa'da çıkan olaylar nedeniyle Ürdün'le yaşanan krizin ardından bu ülkeye İsrail tarafından yapılan ilk ziyaret olduğu kaydedildi.

Ürdün 18 Nisan'da, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki baskınlar ve ihlallere tepki olarak İsrail'in Amman Büyükelçiliği Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak protesto mektubu vermişti.

İsrail, Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal ediyor

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığı'na bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin himayesinde bulunuyor ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini belirtiyor.