İsrail hapishanelerinde Kovid-19 tespit edilen Filistinli tutuklu sayısı 223'e yükseldi - Son Dakika

İsrail hapishanelerinde Kovid-19 tespit edilen Filistinli tutuklu sayısı 223'e yükseldi

14.01.2021 17:45
İsrail hapishanelerinde Kovid-19 tespit edilen Filistinli tutuklu sayısı 223'e yükseldi, System.String[]

İsrail hapishanelerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Filistinli tutuklu sayısı 223'e çıktı.

İsrail hapishanelerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Filistinli tutuklu sayısı 223'e çıktı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in güneyindeki Ramon Hapishanesi'nde 31 Filistinlide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Böylece Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinin ortak verilerine göre, daha önce 192 olarak açıklanan İsrail hapishanelerinde Kovid-19'a yakalanan Filistinli tutuklu sayısı 223'e yükseldi.

Ramon Hapishanesi'ndeki Filistinli tutuklulardan 43'ünün çeşitli hastalıklardan muzdarip olduğu ifade edilen açıklamada ayrıca İsrail yönetimine Filistinli tutuklulara Kovid-19 aşısı yapması çağrısı yinelendi.

İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Amir Ohana, 27 Aralık'ta, hapishanelerdeki Filistinli "güvenlik" tutuklularına "Kovid-19 aşısı yapılmaması" yönünde talimat vermişti.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hala 380'i idari tutuklu olmak üzere 4 bin 400 Filistinli bulunuyor

Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail hapishanelerinde Kovid-19 tespit edilen Filistinli tutuklu sayısı 223'e yükseldi - Son Dakika


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