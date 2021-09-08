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İsrail'in 15 yıllık ambargosuna rağmen Gazze'de zorluklar içerisinde 21 metrelik balıkçı teknesi inşa ediliyor - Son Dakika

İsrail'in 15 yıllık ambargosuna rağmen Gazze'de zorluklar içerisinde 21 metrelik balıkçı teknesi inşa ediliyor

08.09.2021 15:10
İsrail'in 15 yıllık ambargosuna rağmen Gazze'de zorluklar içerisinde 21 metrelik balıkçı teknesi inşa ediliyor, System.String[]

İsrail tarafından 15 yıldır aralıksız bir şekilde, yoğun bir kuşatma altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, yetersizlikler içerisinde, yerel malzemelerle büyük bir tekne inşa ederek geçimlerini sağlamaya çalışıyor.

İsrail tarafından 15 yıldır aralıksız bir şekilde, yoğun bir kuşatma altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, yetersizlikler içerisinde, yerel malzemelerle büyük bir tekne inşa ederek geçimlerini sağlamaya çalışıyor.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde imkansızlıklar içinde yapılmaya çalışılan tekne 21 metre uzunluğunda ve 6-4 metre genişliğinde.

Beyt El-Hayr Kurumu'nun fon desteğiyle inşa edilen teknenin hazırlanması için gereken malzemelerin tedarik edilerek tüm eksikliklerin giderilmesi durumunda birkaç ay içerisinde denize indirilmesi bekleniyor.

AA muhabirine konuşan teknenin yapımcısı Halid Alvan, teknenin inşasında imkansızlıklar sebebiyle sıkıntı çektiklerini kaydetti.

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ambargodan ötürü gerekli ekipman ve hammaddeleri ithal edemediklerini söyleyen Alvan, teknenin yapımının bu sebeplerle sekteye uğradığını belirtti.

"15 ailenin ekmek teknesi olacak"

Gazze halkının balıkçılık yaparak geçindiğini ifade eden Alvan, bu teknenin her yıl, sınırlı gelire sahip 15 ailenin hayatlarını idame ettirmesi için "ekmek teknesi" olacağını kaydetti.

İsrail ambargosundan dolayı Gazze'de ekipman ve alet bulmanın gerçekten zor olduğunu belirten Alvan, kuşatmadan muzdarip Filistinlilerin tekne inşasında oldukça zorlandığını ve birçok engelle karşı karşıya kaldığına işaret etti.

Tekne projesinin başlangıcına değinen Alvan, "Bu projeyi başta kabul etmekte tereddüt ettim. Çünkü eldeki imkanlar dardı, ekipman eksikliği vardı ayrıca da tahtaları kesmek için gerekli büyük makineler de yoktu ancak, 3 ay önce bu işi üstlendim ve bu tekneyi inşa etmeye o zaman başladık." ifadelerini kullandı.

Kınakına ağacından elde edilen kerestelerin, tekne iskeletinin temel yapısını oluşturduğunu söyleyen Alvan, bu kerestelerin Gazze'de nadiren bulunduğunu ancak her şeye rağmen tekne inşaatının tamamlanması için gerekli malzemeleri bir araya getirmeye çalıştıklarını vurguladı.

Alvan, teknenin tamamlanması için ayrıca elektrik jeneratörü, motor, balıkçı ağları, yedek parça ve diğer ekipmanlara da ihtiyaç olduğuna değindi.

İsrail'in yaklaşık 15 senedir tüm bu malzemelerin Gazze Şeridi'ne girişini engellediğini hatırlatan Alvan, balıkçılıkla geçinen ailelerin yaşamlarını sürdürebilmesi amacıyla gerekli malzemelerin Gazze'ye getirilmesi için büyük bir çaba sarf ettiklerini sözlerine ekledi.

Gazzeli balıkçılar zor durumda

İsrail ablukasının, Gazzelilerin yaşamının her bir noktasına olumsuz etkileri olduğuna değinen Alvan, "Gazze'de balıkçı teknelerinin çeşitli türlerini üretebilecek kabiliyete sahip birçok insan var ancak devam eden İsrail ablukası ve bu ablukanın getirdiği zorluklar, bölgede balıkçılığın gelişmesini engelliyor ve insanları geçimlerini elde edecek kaynaklardan mahrum bırakıyor." dedi.

Yakın zamanda tekneyi bitirmeyi hedeflediklerini belirten Alvan, teknenin birkaç ay içerisinde tüm eksiklikleri giderilmiş ve tam teçhizatlı hale getirilmiş halde denizle buluşacağını söyledi.

Filistin Ziraat Bakanlığına göre, yaklaşık 4 bin Filistinli 13 bin teknesiyle balıkçılık yapıyor. Balıkçılıktan geçinen toplam kişi sayısı ailelerle beraber 40 bini buluyor.

Filistinli balıkçılar sık sık İsrail güçlerinin hak ihlallerine maruz kalıyor. İsrail güçleri balıkçı teknelerine ateş açıyor, tekneleri yakıyor ve balıkçıları tutukluyor. Balık tutmak için ayrılan sahayı oldukça daraltan İsrail, balıkçılık için gereken malzemelerin de Gazze'ye girişini engelliyor.

İsrail'in 15 yıllık ambargosuna rağmen Gazze'de zorluklar içerisinde 21 metrelik balıkçı teknesi inşa ediliyor
İsrail'in 15 yıllık ambargosuna rağmen Gazze'de zorluklar içerisinde 21 metrelik balıkçı teknesi inşa ediliyor
İsrail'in 15 yıllık ambargosuna rağmen Gazze'de zorluklar içerisinde 21 metrelik balıkçı teknesi inşa ediliyor
İsrail'in 15 yıllık ambargosuna rağmen Gazze'de zorluklar içerisinde 21 metrelik balıkçı teknesi inşa ediliyor

Balıkçılık, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'in 15 yıllık ambargosuna rağmen Gazze'de zorluklar içerisinde 21 metrelik balıkçı teknesi inşa ediliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'in 15 yıllık ambargosuna rağmen Gazze'de zorluklar içerisinde 21 metrelik balıkçı teknesi inşa ediliyor - Son Dakika
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