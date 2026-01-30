İsrail\'in Lübnan\'da İHA Saldırısı: 1 Ölü

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bir araca insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Sur'a bağlı Sadikayn beldesinde bir araç, İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı.

İSRAİL LÜBNAN'I VURDU

Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan NNA'nın aktardığına göre ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetine yer alan Rab Salasin beldesinde İsrail'e ait bir İHA, henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

Başkent Beyrut başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde ise gün boyunca İsrail İHA'larının yoğun uçuşlar yaptığı kaydedildi.