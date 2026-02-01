İsrail'in Lübnan'da İHA Saldırısı: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail'in Lübnan'da İHA Saldırısı: 1 Ölü, 3 Yaralı

İsrail\'in Lübnan\'da İHA Saldırısı: 1 Ölü, 3 Yaralı
01.02.2026 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'ın Nebatiye vilayetinde bir araca İHA ile saldırdı; 1 kişi öldü, 3 yaralandı.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde bir araca insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İsrail, Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Nebatiye'ye bağlı Aba beldesinde bir araç, İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı.

Sağlık Bakanlığı, saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise söz konusu saldırıda bir Hizbullah mensubunun hedef alındığı öne sürülmüştü.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

İnsansız Hava Aracı, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'da İHA Saldırısı: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

Havada büyük panik Yolcu uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
Meydan savaşı gibi Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Pedofili dosyasından Mamdani’nin annesinin de görüntüleri çıktı Pedofili dosyasından Mamdani'nin annesinin de görüntüleri çıktı
Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı Bu iddia doğruysa ülke fena karışır Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

18:22
Türk tır sürücüsü Kanada’da kahraman ilan edildi
Türk tır sürücüsü Kanada'da kahraman ilan edildi
18:21
İstanbullular dikkat Hem meteoroloji hem valilik uyardı
İstanbullular dikkat! Hem meteoroloji hem valilik uyardı
18:16
Epstein dosyasından Putin’in çıktı Yerine geçecek ismi dahi belirlemişler
Epstein dosyasından Putin'in çıktı! Yerine geçecek ismi dahi belirlemişler
18:13
Sözleşme yapıldı Galatasaray’da üçüncü transfer de tamam
Sözleşme yapıldı! Galatasaray'da üçüncü transfer de tamam
17:42
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi
15:23
Trump, Epstein’ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 18:59:18. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail'in Lübnan'da İHA Saldırısı: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.