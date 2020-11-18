İsrail ordusundan Suriye'ye hava saldırısı - Son Dakika

İsrail ordusu, Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'ne ait askeri hedeflere hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail jetlerinin Esed rejimi ve Kudüs Gücü'ne ait depo ile hava savunma sistemlerinin de aralarında bulunduğu 8 askeri hedefi vurduğu belirtildi.

Hava saldırısının, dün Suriye sınırının İsrail tarafında bulunduğu bildirilen çok sayıda patlayıcı maddeye karşılık gerçekleştirildiği ifade edildi.

Esed rejimine bağlı haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in, işgal altındaki Golan Tepeleri üzerinden yerel saatle 03.11'de Şam'ın güneyinde rejime ait bazı askeri noktalara hava saldırısı düzenlediğini kaydetmişti.

İsrail ordusu, dün Suriye sınırının İsrail tarafında çok sayıda patlayıcı madde bulunduğunu açıklamıştı.