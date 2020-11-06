ISS'in Güneş ve Ay'ın önünde geçtiği anlar görüntülendi
06.11.2020 14:34
ABD'de Kaliforniyalı fotoğrafçı Andrew McCarthy, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) Güneş'in ve Ay'ın önünden geçtiği anların görüntüledi.
ABD'de Kaliforniyalı fotoğrafçı Andrew McCarthy, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) Güneş'in ve Ay'ın önünden geçtiği anların görüntüledi.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan fotoğrafçı Andrew McCarthy, birbirinden birkaç gün arayla çektiği fotoğraflarda ISS'in, Güneş'in ve Ay'ın önünde geçtiği anları yakaladı. McCarthy bir saniyeden daha kısa bir süre içerisinde çektiği fotoğrafları Instagram hesabından yayınladı. Dünya'dan yaklaşık 250 mil uzaklıkta olan ISS'in her 90 dakikada bir saatte yaklaşık 17 bin mil hızla Dünya'nın yörüngesini tamamladığı ifade edildi.
Son Dakika Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi İzmir'de hasarlı bina NTV muhabiri anons geçtiği sırada yıkıldı Son Dakika! Rekabet Kurumu, elektronik pazar yeri Sahibinden.com için soruşturma başlattı Hayatını kaybeden Timur Selçuk'un eşi Handan Selçuk'tan yürek yakan açıklama: Sabaha karşı ölü bulduk Son Dakika: F.Bahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, şike davasından beraat etti Usta müzisyen Timur Selçuk hayatını kaybetti 2021 yılındaki asgari ücretin belirlenmesi için ilk adım atıldı! Bakan Selçuk'tan açıklama var Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana'da tehlike büyüyor! Binaların taşıyıcı kolonları çürümeye başladı