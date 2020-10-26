- İstanbul Adalet Sarayı'nda bir şahıs falçata ile kendini kesti - Son Dakika

- İstanbul Adalet Sarayı'nda bir şahıs falçata ile kendini kesti

İSTANBUL - İstanbul Adalet Sarayı'nda bir adam kendini göğsünden kesti. Polis ve güvenlik görevlileri adam müdahale ettiği adam adliye karakoluna götürüldü.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kişi bilinmeyen bir nedenle adliye içinde boğazına bıçak dayadı. Sinir krizi geçiren adam kendini göğsünden kesti. Polis ve güvenlik görevlileri adama müdahale etti. Yakalanan adam adliye karakoluna götürüldü.