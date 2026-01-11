İstanbul'da 54 Uçak Seferi İptal Edildi

(İSTANBUL) - Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, yarın İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 54 uçak seferinin iptal edildiğini duyurdu.
Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"12 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan karar gereği uçak seferlerinde kısıtlama yapılacaktır. Bu nedenle 12 Ocak tarihli İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 54 seferimiz iptal edilmiştir. Uçuşunuza dair güncel bilgiye link üzerinden ulaşabilirsiniz. https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/"
