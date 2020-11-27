Son dakika... İSTANBUL'DA 6 KİŞİLİK GASP ÇETESİ YAKALANDI... ŞÜPHELİLERİN KAÇIŞ ANI KAMERADA - Son Dakika

Son dakika... İSTANBUL'DA 6 KİŞİLİK GASP ÇETESİ YAKALANDI... ŞÜPHELİLERİN KAÇIŞ ANI KAMERADA

27.11.2020 12:05
Son dakika... İSTANBUL'DA 6 KİŞİLİK GASP ÇETESİ YAKALANDI... ŞÜPHELİLERİN KAÇIŞ ANI KAMERADA, System.String[]

Bir son dakika haberine göre FATİH'te iş insanlarına tuzak kurarak yaklaşık 1 milyon 700 bin liralık gasp yapan çete polisin takibi sonucu yakalandı.

FATİH'te  iş insanlarına tuzak kurarak yaklaşık 1 milyon 700 bin liralık gasp yapan çete polisin takibi sonucu yakalandı. Şüphelilerin tanıştıkları iş insanlarını döviz  ya da bitcoin almak bahanesiyle götürdükleri adreslerde gasp ettikleri ortaya çıktı.  6 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin olay yerinden kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı.

FASLI İŞ İNSANI ELLERİNİ ÇÖZÜP POLİSTEN YARDIM İSTEDİ

Fatih'te polise başvuran Fas uyruklu iş insanı K.A., İstanbul'da tanıştığı Suriye uyruklu Salih S. tarafından döviz almak için götürüldüğü bir iş yerinde elleri ve ayakları bağlanarak gasp edildiğini söyledi. K.A. polise verdiği ifadesinde " Döviz alacaktım. Tanıştığım kişi beni bir ofise götürdü. Daha sonra 'Şimdi geliyorum' diyerek dışarı çıktı. O gittikten sonra içeri giren 5 kişi beni darp ederek ellerimi ve ayaklarımı bağladı.  Yanımda bulunan 300 bin lira para ile cep telefonumu alarak kaçtılar. Kendi imkanlarımla bağlarımı çözüp yardım istedim." dedi.

KAÇIŞ ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis olayın meydana geldiği yerdeki güvenlik kameralarını incelediğinde, şüphelilerin kaçarken görüntülerine ulaştı. Bu görüntüler kullanılarak yapılan çalışmada şüpheliler önceki gün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler  Salih S.(22),  Zana A.(36), Harbi Ö.(19), Azad G.(23), Kemal A.(26) ve Muhammed H.(21)'nin sorgusu Gasp Büro Amirliğinde yapıldı.

İKİ İŞ ADAMINI DAHA GASP ETMİŞLERYapılan soruşturmada şüphelilerin daha önce de Beyoğlu'nda 11 Mart 2020 'de  iş insanı   Soner K.'yı banka çıkışında takip edip elektro şok tabancasıyla sokak ortasında bayıltarak çantasındaki 150 bin lirayı gasp ettiği ortaya çıktı.  Şüphelilerin ayrıca 12 Ağustos 2020'de de  Fatih, Haseki Sultan Mahallesinde bitcoin alma bahanesiyle kandırarak bir ofise getirdikleri Osman E.'in yanında bulunan 1 milyon 300 bin lira değerindeki dövizi gasp ettikleri tespit edildi. Gasp Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan 6 şüpheli,adli sevk işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü: -------------------------Kaçış anlarının güvenlik kamerası görüntüleri-Şüphelilerin adliyeye sevki


- İstanbul
Son dakika... İSTANBUL'DA 6 KİŞİLİK GASP ÇETESİ YAKALANDI... ŞÜPHELİLERİN KAÇIŞ ANI KAMERADA
Son dakika... İSTANBUL'DA 6 KİŞİLİK GASP ÇETESİ YAKALANDI... ŞÜPHELİLERİN KAÇIŞ ANI KAMERADA
Son dakika... İSTANBUL'DA 6 KİŞİLİK GASP ÇETESİ YAKALANDI... ŞÜPHELİLERİN KAÇIŞ ANI KAMERADA
Son dakika... İSTANBUL'DA 6 KİŞİLİK GASP ÇETESİ YAKALANDI... ŞÜPHELİLERİN KAÇIŞ ANI KAMERADA
Son dakika... İSTANBUL'DA 6 KİŞİLİK GASP ÇETESİ YAKALANDI... ŞÜPHELİLERİN KAÇIŞ ANI KAMERADA

İstanbul, Döviz, Fatih, Gasp, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... İSTANBUL'DA 6 KİŞİLİK GASP ÇETESİ YAKALANDI... ŞÜPHELİLERİN KAÇIŞ ANI KAMERADA - Son Dakika


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