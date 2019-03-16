Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Cinsel Gücü Artırıcı Hap Operasyonu: 7 Gözaltı

İstanbul'da Cinsel Gücü Artırıcı Hap Operasyonu: 7 Gözaltı

1 saat önce

İSTANBUL Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonlarda, kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen cinsel gücü artırıcı hap sattıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da Cinsel Gücü Artırıcı Hap Operasyonu: 7 Gözaltı, System.String[]
İSTANBUL Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonlarda, kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen cinsel gücü artırıcı hap sattıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı. Ekiplerin bir depoya girmesi ve içeride bulunan cinsel güç artırıcı ilaçları ele geçirmesi polis kameraları tarafından görüntülendi.

Polis ekipleri Bağcılar, Bayrampaşa ve Fatih'te belirledikleri 6 adrese 27 Şubat'ta eş zamanlı baskın yaptı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri adreslerde bulunan 7 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 284 bin 962 cinsel performans arttırıcı hap, 405 cep telefonu, bin 734 sahte parfüm, 43 kol saati ele geçirildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. 7 şüpheli hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' ve Türk Ceza Kanunu 187. Maddesi 'Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretilmesi veya satılması' suçlarından adli işlem başlatılarak serbest bırakıldı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir depoya girmesi ve içeride bulunan cinsel performans arttırıcı ilaçları ele geçirmesi polis kameraları tarafından görüntülendi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:55 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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