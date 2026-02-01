İstanbul'da Dolandırıcılık: 870 Bin Euro Çalındı - Son Dakika
İstanbul'da Dolandırıcılık: 870 Bin Euro Çalındı

01.02.2026 14:46
Bir saat firmasının mail adresini taklit eden dolandırıcılar, 870 bin euroyu sahte fatura ile aldı.

İstanbul'da, bir saat firmasının temsilcisinin mail adresini taklit ederek muhasebe birimine sahte fatura ve mail gönderilmesi yoluyla 870 bin euro dolandırıcılık yapıldığı ortaya çıktı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekiplerince 1 şahıs Esenyurt'ta gözaltına alındı.

İstanbul'da bir saat firmasının mail adresinin kopyalanarak muhasebe birimine sahte fatura ve mail gönderilmesi yoluyla 870 bin euro dolandırıcılık yapıldığı ortaya çıktı. Saat firmasının temsilcisinin mail adresini taklit eden şüpheliler, muhasebe birimine sahte fatura ve mail göndererek, şirket adına kendilerine toplam 870 bin euro gönderilmesini sağladı. Durumu fark eden firma sahipleri, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Savcılıkça yürütülen çalışmalarda, söz konusu paranın 550 bin euroluk kısmının bloke edildiği tespit edildi.

Şahısların kimliklerinin tespiti için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, U.A. (33) isimli şahıs 28 Ocak günü Esenyurt'ta gözaltına alındı. Emniyette ifade veren şahıs, iş birliği içerisinde olduğu diğer şüphelilerin yönlendirmesiyle, 280 bin euroyu dövizciye verdiğini, paranın kripto para üzerinden soğuk cüzdanlara aktarıldığını, kalan 40 bin euroyu ise kendi borçları ve ihtiyaçları için harcadığını beyan etti.

U.A., emniyetteki işlemlerinin ardından, adli makamlara sevk edilecek. Öte yandan, olayla bağlantılı olabileceği değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

