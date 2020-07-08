İstanbul'da evlerden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gözaltına alınan şüphelilerin 9 evden yaklaşık 100 bin lira değerinde eşya çaldıkları öne sürüldü.

Şüphelilerin 3-4 kişilik gruplar halinde, kimsenin bulunmadığı zaman dilimlerinde evlere girdikleri, kapı kilitlerini tornavida benzeri aletlerle zarar vererek açtıkları ve yüzlerini gizleyerek olay yerinden ayrıldıkları belirlendi.

Ayrıca Gülhanım Ç. ve Emine Ç'nin arandığı belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Gülhanım Ç'nin 18, Emine Ç'nin 20, Nazlı F'nin 12 ve Döne Ç'nin 12 suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Polis, 2 Temmuz'da düzenlediği operasyonlarda şüpheli Gülhanım Ç. (40), Emine Ç. (41), Nazlı F. (24) ve Döne Ç'yi (38) yakaladı.

Olay yeri çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kadıköy , Maltepe ve Kartal 'daki evlerden hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışma başlattı.

İstanbul 'da, 9 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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