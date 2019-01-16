Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Kar Etkili Olmaya Devam Ediyor

İstanbul'da Kar Etkili Olmaya Devam Ediyor

1 saat önce

İstanbul'da kar etkili olmaya devam ediyorİSTANBUL - İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kar, etkisini arttırarak göstermeye devam ediyor.

İstanbul'da kar etkili olmaya devam ediyor

İSTANBUL - İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kar, etkisini arttırarak göstermeye devam ediyor.
İstanbul'da akşam saatlerinde Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde ve Avrupa Yakası'nın bazı ilçelerinde başlayan kar yağışı etkisini artırmaya başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar, Kartal Aydos Ormanı ve çevresinde daha etkili olduğu görüldü.
Yoğun yağış kartpostallık görüntüler oluşturdu. D-100 kara yolunun bazı bölgelerde karla kaplandığı görülürken, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı kar küreme ve tuzlama araçları yoğun yağışın ulaşımı olumsuz etkilememesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Meteoroloji uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da fırtına ve kar yağışı uyarısında bulunuldu. Açıklamada, İstanbul'un kuzey kesimlerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı veya kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:52 Kaynak: İHA

Avrupa Yakası, İstanbul, Güncel
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