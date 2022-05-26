Zeytinburnu Mozaik Müzesi hazırlıklarında sona gelindi - Son Dakika
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Zeytinburnu Mozaik Müzesi hazırlıklarında sona gelindi

26.05.2022 16:16
Zeytinburnu Mozaik Müzesi hazırlıklarında sona gelindi

Zeytinburnu'ndaki Kazlıçeşme Sanat Binası zemininde bulunan Geç Roma–Erken Bizans dönemi mozaiklerinin yapının dış kısmında kalan kısımlarının sergilenmesi için devam eden müze inşaatında sona yaklaşıldı.

Zeytinburnu'ndaki Kazlıçeşme Sanat Binası zemininde bulunan Geç Roma–Erken Bizans dönemi mozaiklerinin yapının dış kısmında kalan kısımlarının sergilenmesi için devam eden müze inşaatında sona yaklaşıldı.

Zeytinburnu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kazlıçeşme Sanat Binası'nın, 2015 yılındaki restorasyon çalışmaları sırasında, zeminin 1,5 metre altında keşfedilen Geç Roma-Erken Bizans dönemi mozaikleri koruma altına alınarak sergilenmeye başlamıştı.

İstanbul Arkeoloji Müzelere Müdürlüğü gözetiminde devam eden kazı çalışmaları neticesinde, mozaiğin yapının dışına doğru devam ettiği tespit edilerek çalışmalara devam edildi.

Bulunan mozaiklerin bina dışında da sergilenmesi için, kazılarla eş zamanlı olarak Zeytinburnu Belediyesince yapımına başlanan Mozaik Müzesinin inşasında sona gelindi.

Tamamlandığında İstanbul sur dışında bulunan en eski mozaiklere ev sahipliği yapacak olan müze, özellikle İstanbul'daki milattan sonra 5. yüzyıl Geç Roma ve Erken Bizans dönemi mimari tarihine ışık tutacak nitelikte olacak.

Yakın zamanda tamamlanması planlanan Mozaik Müzesinin çelik taşıyıcı sistemleri ve taş duvar imalatları da tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ömer Arısoy müze hakkında şöyle bilgi verdi:

"İçinde bulunduğumuz alan 1984'ten 2015'e kadar Zeytinburnu Belediye Başkanlığı binası olarak kullanılan tarihi bir yapıydı. Herkesin bildiği üzere, bina altında bulunan mozaiklerin ziyarete açılma tarihi 2018 yılıydı. Bu çalışmalar sırasında içerideki mozaiklerdeki geometrik desenlerinden mozaiğin bina dışında da devam ettiğini düşündük. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü denetiminde bu alanda deneme kazıları yaptık. 2019 Haziran ayında deneme kazısında mozaiğin devamını bulduk. Kurul kararları neticesinde kazı işlemini tamamladık. Şimdi buradaki mozaikleri de ziyarete açmak üzere restorasyon ve konservasyon çalışmalarını tamamlamış bulunuyoruz. Burayı güneşten, yağmurdan koruyacak bir müzeyle ziyarete açacağız. İçerisiyle beraber toplamda yaklaşık 186 metrekarelik bir mozaik keşfettik. Bu sur dışında bulduğumuz en büyük mozaik dokusu. O bakımdan sadece ilçenin değil İstanbul'un tarihini de etkileyecek yeni bir bulgu diyebiliriz."

Zeytinburnu Mozaik Müzesi hazırlıklarında sona gelindi
Zeytinburnu Mozaik Müzesi hazırlıklarında sona gelindi
Zeytinburnu Mozaik Müzesi hazırlıklarında sona gelindi
Zeytinburnu Mozaik Müzesi hazırlıklarında sona gelindi
Zeytinburnu Mozaik Müzesi hazırlıklarında sona gelindi
Zeytinburnu Mozaik Müzesi hazırlıklarında sona gelindi
Zeytinburnu Mozaik Müzesi hazırlıklarında sona gelindi
Zeytinburnu Mozaik Müzesi hazırlıklarında sona gelindi
Zeytinburnu Mozaik Müzesi hazırlıklarında sona gelindi
Zeytinburnu Mozaik Müzesi hazırlıklarında sona gelindi
Zeytinburnu Mozaik Müzesi hazırlıklarında sona gelindi
Zeytinburnu Mozaik Müzesi hazırlıklarında sona gelindi
Zeytinburnu Mozaik Müzesi hazırlıklarında sona gelindi

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Kaynak: AA

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