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İSTANBUL'DA METRO İSTASYONLARININ TİCARİ ALANLARI İHALEYE ÇIKIYOR - Son Dakika

İSTANBUL'DA METRO İSTASYONLARININ TİCARİ ALANLARI İHALEYE ÇIKIYOR

08.07.2021 15:52

METRO İstanbul, istasyonlarını markalara ve girişimcilere açıyor.

METRO İstanbul, istasyonlarını markalara ve girişimcilere açıyor. Toplam 1 milyon metrekarenin üzerinde kapalı alanı bulunan Metro İstanbul, ticari alanlar ve otomatlar için ihale sürecini başlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) iştirak şirketi Metro İstanbul, toplam 16 hatta, 189 istasyonunda yer alan yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı alanı için ihale sürecini başlattı. Bugün, Metro İstanbul Alibeyköy Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy ve Metro İstanbul İşletmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Orhun ihale süreci hakkında bilgi verdi. İhale sürecini, Duymayan kalmasın! Metrolar 2,5 milyonu aşan yolcusu ve açılacak 132 mağazası ile seni bekliyor sloganıyla duyuran Özgür Soy, İstanbul'un metro alanlarını ticarete açtığımızı duyurmak, anlatmak, gelin siz de katılın demek için sizlerle bir araya geldik. Metro ticari alanlarını, herkese açık ihaleyle kiraya veriyoruz. Duymayan kalmasın! Metrolar, 2,5 milyonu aşkın yolcusu ve açılacak 132 mağazası ile marka ve girişimcileri bekliyor dedi.

İSTANBULLUNUN YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTMEK

Daha önce metrolarda belirlenen ticari alanın 80 mağazanın yer aldığı 1.900 m2 ile sınırlı olduğu bilgisini veren Özgür Soy, Mevcut ticari alanların yüzde 30'u 7 yıldır boş bir şekilde duruyordu. Bu da İstanbul için büyük gelir kaybı anlamına geliyor. Yeni dönemle beraber İBB, ticari alanlar ihalesini açtı. Metro İstanbul olarak hem yolcu deneyimini iyileştirecek hem de bu alanları en iyi yönetebilecek kurum olarak ticari alanların yönetimini üstlendik. Yeni ticari alanlarımızı, yolcu akışlarını engellemeyecek aynı zamanda yolculuk deneyimini zenginleştirecek şekilde planladık. Hedefimiz bu alanlarda en doğru işletmecileri bulmak. 132 mağaza ve otomatları 3 ay sonunda hayata geçirmek. Buradan elde edilen gelir yine İstanbullu için kullanılacak. Yani bu gelir İstanbul'un kasasına girecek. Tek amacımız gelir elde etmek değil elbette, İstanbullunun yaşam kalitesini yükseltmek, yolcularımızın günlük hızlarına, koşturmalarına eş hızda hizmet edebilecek yeni alanlar yaratmak diye konuştu.

METRO İSTASYONLARIMIZDA MAĞAZA AÇMA FIRSATI SUNUYORUZ

Soy, konuşmasının devamında şunları söyledi İstasyonlarımız, en kalabalık alışveriş merkezlerinden bile daha yoğun trafiğe sahip. Örneğin, Gayrettepe istasyonumuzdan günde 20.000'e yakın insan geçiyor. Ticari alanlarımız ile girişimcilere, haftanın 7 günü 18 saat boyunca hizmet veren, hatta gece metrosu günlerinde 24 saat açık. pandemi sürecinde bile hiç kapanmayan metro istasyonlarımızda mağaza açma fırsatı sunuyoruz. Üstelik bu mağazalar metroya sıfır dakika mesafede. Zincir mağazalardan butik işletmelere kadar geniş bir yelpazede her marka ve girişimci açısından karlı bir yatırım olacağını düşünüyoruz. İlk olarak 14 Temmuz'da otomat ihalesinin açık arttırması yapılacak, arkasından ise 4 Ağustos'ta ilk ticari alanlar ihalemiz sonuçlanacak.

YOLCULARIMIZIN EN İYİ HİZMETİ ALABİLMESİNİ HEDEFLEDİK

Metro İstanbul İşletmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Orhun da, ihaleler hakkında bilgi verdiği konuşmasında, İlk ihalemiz otomatlarla ilgili. İhale sürecimiz başladı ve 14 Temmuz'da sonuçlanacak. 3 otomat bölgemiz var. İkisi Avrupa, biri Anadolu Yakası'nda yer alan bu bölgelerde 279 adet otomat noktası belirledik. Bu noktaları belirlerken operasyonun sürdürülebilir olmasına özen gösterdik ve yolcularımızın en iyi hizmeti alabilmesini hedefledik. Ticari alanlarla ilgili ilk ihale 4 Ağustos'ta sonuçlanacak. Bu ihalemiz Mecidiyeköy, Kartal ve Üsküdar istasyonlarımızdaki toplam 5 ticari alanı kapsayacak. Bu üç istasyonumuzun toplam günlük yolcu sayısı ortalama 115 bin, bu istasyonlardaki ticari alan büyüklüğü ise 840 metrekare. Bu alanları büyüklükleri nedeniyle farklı değerlendirdik ve bu alanlardaki iş ortaklarımızın organize perakende firmalarından olmasını hedefliyoruz. Üçüncü ihalemiz ise M1, M2, M3, M4, M5, M7, M9 ve teleferik hatlarında 127 mağazanın yer aldığı 48 gruptan oluşan alanlarımız için açılacak diye konuştu.

TİCARİ ALANLAR İÇİN YAPILAN İHALE SÜRECİ

İstasyonlara yerleştirilecek otomatlar için, 14 Temmuz'da yapılacak ihalede belirlenen üç bölge (Avrupa yakası 1, Avrupa yakası 2 ve Anadolu yakası) için toplam 279 otomat yeri kiralanacak. Yapılacak ikinci ihale ise 4 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Üç istasyonda toplam 840 metrekare alanı olan 5 ticari nokta işletmecilere sunulacak. Yakın zamanda yapılması planlanan üçüncü ve dördüncü ihalelerde ise M1, M2, M3, M4, M5, M7, M9 ve teleferik hatlarındaki ticari alanlar kiralanacak. İhaleye katılmak isteyen firmalar 0850 252 90 90'ı arayarak, ticarialan@metro.istanbul adresine elektronik posta göndererek başvuru yapabilir, katılım şartları ve ihale bilgileri için httpswww.metro.istanbulicerikmetro-otomat-ihale-bilgileri internet adresini ziyaret edebilir.

İSTANBUL'DA METRO İSTASYONLARININ TİCARİ ALANLARI İHALEYE ÇIKIYOR
İSTANBUL'DA METRO İSTASYONLARININ TİCARİ ALANLARI İHALEYE ÇIKIYOR
İSTANBUL'DA METRO İSTASYONLARININ TİCARİ ALANLARI İHALEYE ÇIKIYOR
İSTANBUL'DA METRO İSTASYONLARININ TİCARİ ALANLARI İHALEYE ÇIKIYOR

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA METRO İSTASYONLARININ TİCARİ ALANLARI İHALEYE ÇIKIYOR - Son Dakika


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