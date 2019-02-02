"İstanbul'da net asgari ücret 2 bin 454 TL olmalı"
1 saat önce
İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Şeker, "Yaptığımız hesaplamalar sonucunda gruplar arası katsayılar belirleyerek asgari ücretin hangi bölgede ne kadar olması gerektiğini tespit ettik." dedi.
İstanbul Üniversitesi
Şehir Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Şeker
, "Yaptığımız hesaplamalar sonucunda gruplar arası katsayılar belirleyerek asgari ücretin hangi bölgede ne kadar olması gerektiğini tespit ettik." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:38
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