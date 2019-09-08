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İstanbul'da "renkli koşu" festivali

1 saat önce

Renkli koşu festivali "Color Sky 5K", binlerce koşucunun katılımıyla gerçekleştirildi.

İstanbul'da

Renkli koşu festivali "Color Sky 5K", binlerce koşucunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği iş birliğiyle bu yıl 6'ncısı düzenlenen festival için koşucular Maltepe Sahilinde toplandı.

Yarış öncesi gıda boyalı nişastayla rengarenk bir görünüme kavuşan yarışmacılar, 5 kilometrelik etabı koştu.

Koşuya tekerlekli sandalyeli engelliler de katıldı.

Gençlerin yoğun katılım gösterdiği festivale aileleriyle gelen katılımcılar da renkli görüntüler oluşturdu. Ayrıca, turistler de festivale ilgi gösterdi.

Yaklaşık bir saat süren koşu etabının ardından şarkıcı Doğukan Manço sahne aldı.

Bu arada, ABD'de başlayan ve 6 yıldır Türkiye'deki farklı kentlerde de düzenlenen organizasyona, bugüne kadar yaklaşık 37 bin kişinin katıldığı ifade edildi.

Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği, Maltepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 04:46 Kaynak: AA
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