İstanbul'da tarih eser kaçakçısı bekçilerin dikkati sayesinde yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da tarih eser kaçakçısı bekçilerin dikkati sayesinde yakalandı

05.06.2022 10:36

İstanbul'da tarih eser kaçakçısı bekçilerin dikkati sayesinde yakalandı Kağıthane'de üzerindeki para tarihi eser kaçakçısını ele verdi Kağıthane'de "Gece Kartalları" olarak bilinen bekçiler, şüphe üzerine durdurduğu ticari taksideki yolcunun üzerindeki paradan yola çıkarak tarihi eser...

İstanbul'da tarih eser kaçakçısı bekçilerin dikkati sayesinde yakalandı

Kağıthane'de üzerindeki para tarihi eser kaçakçısını ele verdi

İSTANBUL - Kağıthane'de "Gece Kartalları" olarak bilinen bekçiler, şüphe üzerine durdurduğu ticari taksideki yolcunun üzerindeki paradan yola çıkarak tarihi eser kaçakçılığını ortaya çıkardı. Yapılan üst aramasında tarihi sikkeler ve toplamda 116 bin 600 lira ele geçirilen şahıs, adliyeye sevk edildi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Sadabad Polis Merkezine bağlı Gece Kartalları olarak bilinen bekçi ekipleri, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü saat 01.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde bir sokakta devriye görevini yaptıkları esnada sırada şüphe üzerine 34 TJZ 54 plakalı ticari taksiyi durdurdu. Bekçiler ardından araç içerisindekilerin Genel Bilgi Tarama sorgusunu gerçekleştirdi.

Üzerindeki para tarihi eser kaçakçılığını ortaya çıkardı

Yapılan sorgulama sırasında araçta yolcu olarak bulunan Şemun G.'nin belinin ön kısmındaki kabarıklık olduğunu fark ederek araçtan indirip arama yaptı. Şahsın üzerinde siyah poşet içerisinde toplam 116 bin 600 lira para olduğu tespit edildi. Şahsa bu parayı nereden kazandığı sorulduğunda Şemun G., çelişkili cevaplar verince bekçiler detaylı arama yaptı. Yapılan aramada şahsın pantolonunun iç kısmına saklanmış 5 adet tarihi sikke ele geçirildi. Ekipler yaptıkları çalışmaların ardından paraya el koyan ekipler Şemun G.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü. Şemun G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da tarih eser kaçakçısı bekçilerin dikkati sayesinde yakalandı
İstanbul'da tarih eser kaçakçısı bekçilerin dikkati sayesinde yakalandı
İstanbul'da tarih eser kaçakçısı bekçilerin dikkati sayesinde yakalandı

YORUMLAR
500
Automechanika Istanbul'da yenilikçi ürünler vitrine çıktı Automechanika Istanbul'da yenilikçi ürünler vitrine çıktı İSTANBUL-KAĞITHANE'DE BARİYERE ÇARPAN TAKSİ ASILI KALDI İSTANBUL-KAĞITHANE'DE BARİYERE ÇARPAN TAKSİ ASILI KALDI
Kaynak: İHA

Kağıthane, İstanbul, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da tarih eser kaçakçısı bekçilerin dikkati sayesinde yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:38 4 kişi maymun çiçeği virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı! Negatif çıkan test sonuçlarını Fahrettin Koca paylaştı
21:33 A Milli Takım, Faroe Adaları'nı konuk ediyor! Stefan Kuntz bu karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu'na ilk 11'de şans verdi
21:12 Beyazıt'ta sürdürülen çevre düzenlemesi çalışmalarının tamamlanmaması tepki çekti
21:09 Adam, evinin önündeki demir kırılınca 10 metrelik dik yamaçta yuvarlandı
21:01 Anadolu Efes, Galatasaray'ı 104-77 yenerek finale yükseldi
20:38 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti
20:03 Fenerbahçe'nin efsane ismi Mehmet Aurelio Jorge Jesus'un ekibine katılıyor
19:58 Dünyayı tedirgin eden gıda krizi için çözüm Türkiye'de! İstanbul'da 4'lü zirve gerçekleşecek
19:35 AK Parti, muhalefetin seçim güvenliği eleştirilerine yanıt verdi: Kaybedecekleri seçime şimdiden bahane uydurmaya çalışıyorlar
19:32 Milli voleybolcu Zehra Güneş yaptığı hareketle gönülleri fethetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 11:03:08. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da tarih eser kaçakçısı bekçilerin dikkati sayesinde yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement