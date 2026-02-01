İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Bitmiyor - Son Dakika
İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Bitmiyor

İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Bitmiyor
01.02.2026 09:42
İstanbul'da okullar kapalı olmasına rağmen trafik yoğunluğu haftada yüzde 85'e kadar çıktı.

Şehirde yaşayanlar için kronik bir sorun haline gelen İstanbul trafiği, 'ara tatil' dinlemedi. İş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu, okullar kapalı olmasına rağmen hafta boyunca yüzde 80 seviyesinin üzerinde seyretti.

İstanbul'un kronik sorunları arasında yer alan trafik yoğunluğu, son aylarda belirgin şekilde artış gösterdi. Yoğunluğun günün büyük bölümüne yayıldığı kentte, özellikle iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'lere ulaşıyor. Haftada birkaç kez yüzde 85'in üzerine çıkan yoğunluk, İstanbulluları çileden çıkardı. Ocak ayında ise trafik yoğunluğu iki kez yüzde 89 seviyesine kadar yükseldi.

İstanbul'da trafik yoğunluğu son 4 günde yüzde 85'leri gördü

Okulların kapalı olması nedeniyle rahatlaması beklenen trafik, son hafta yüzde 85'leri gördü. Çarşamba günü İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaşırken, perşembe günü de aynı seviyede ölçüldü. Haftanın son gününde ise yağmurun etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 87'ye kadar yükseldi. Hafta sonları akşam saatlerinde trafik genellikle daha sakin seyrederken, cumartesi akşamı yoğunluk yüzde 83'e ulaştı. Trafik yoğunluğuna ilişkin veriler, kent genelinde ana arterlerde ve bağlantı yollarında hareketliliğin gün boyu yüksek seyrettiğini ortaya koyuyor. Havadan çekilen görüntülerde ise D-100 kara yolunda iş çıkış saatlerinde kilometrelerce uzanan araç kuyrukları, trafik yoğunluğunun ulaştığı boyutu gözler önüne seriyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

