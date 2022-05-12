İstanbul'da Uluslararası Veteriner Bilimleri Kongresi düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da Uluslararası Veteriner Bilimleri Kongresi düzenlendi

12.05.2022 12:44

İstanbul Veteriner Hekimler Odası (İVHO) organizasyonu ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesinin desteğiyle düzenlenen Uluslararası VETEXPO 2022 Veteriner Bilimleri Kongresi başladı.

İstanbul Veteriner Hekimler Odası (İVHO) organizasyonu ve İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Veteriner Fakültesinin desteğiyle düzenlenen Uluslararası VETEXPO 2022 Veteriner Bilimleri Kongresi başladı.

Evcil hayvan, ruminant, at ve egzotik hayvan hekimliğine ilişkin bilimsel sunumların yanı sıra workshoplarda uygulamalı eğitimlerin verileceği kongreye, sektör firmaları da katılıyor.

Veteriner hekimlerin mesleki pratiklerine önemli katkılar sağlaması amaçlanan kongrede, yurt içi ve dışından çok sayıda akademisyen konuşmacı olarak yer alıyor. Kongre, 14 Mayıs'ta sona erecek.

16 ülkeden konuşmacının katıldığı kongrede 100'ü aşkın sunum yapılacak

Kongrenin başkanlığını yapan İVHO Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, bu yıl ikincisi yapılan kongrenin özellikle genç veteriner hekimlerin ve akademisyenlerin mesleki gelişimlerini artırmak amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Arslan, "Hedefimiz, son teknolojik gelişmelerin hekimliğe aktarıldığı, akademisyenler ile sahada çalışan meslektaşlarımızın bir araya getirildiği, başarılı bir kongre gerçekleştirmektir." ifadelerini kullandı.

Sektörün her anlamda geliştiğini dile getiren Arslan, "Gençlerimizin, özellikle hayvan sağlığı konusundaki firmalarla iletişim kurarak tanışmalarını istedik. 16 ülkeden konuşmacı ve 100'ü aşkın akademik sunum var. Yarın da uygulama derslerimiz yapılacak." diye konuştu.

İstanbul'da Uluslararası Veteriner Bilimleri Kongresi düzenlendi
İstanbul'da Uluslararası Veteriner Bilimleri Kongresi düzenlendi
İstanbul'da Uluslararası Veteriner Bilimleri Kongresi düzenlendi
İstanbul'da Uluslararası Veteriner Bilimleri Kongresi düzenlendi

YORUMLAR
500
KONYA'DA ULUSLARARASI KATILIMLI EKONOMİ ARAŞTIRMALARI VE FİNANSAL PİYASALAR KONGRESİ DÜZENLENDİ KONYA'DA ULUSLARARASI KATILIMLI EKONOMİ ARAŞTIRMALARI VE FİNANSAL PİYASALAR KONGRESİ DÜZENLENDİ Özbekistan'da 'Uluslararası Taşkent Modern Bilimsel Araştırmalar Kongresi' Özbekistan'da 'Uluslararası Taşkent Modern Bilimsel Araştırmalar Kongresi'

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da Uluslararası Veteriner Bilimleri Kongresi düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
18:39 TFF Tahkim Kurulu'ndan Kara Kartal'a kötü haber! Trabzonspor karşılaşmasıyla ilgili başvuru reddedildi
18:27 Cinsel gücü artırıp, kan şekerini hazırola getiriyor! Dilden dile dolaşan müthiş ikili bal ve tarçın
18:26 MezoDer Genel Sekreteri Alatekin açıkladı: Sağlık turizmi ülkemize ciddi bir gelir kaynağı oldu
18:01 Rusya'dan çekilen McDonalds'ın farklı bir isim kullanarak geri döneceği öne sürüldü!
18:00 Avrupa Güney Gözlemevi paylaştı: Galaksimizde bulunan süper kütleli 'Karadelik'
17:54 30 yıldır kalçasının üzerine oturamıyor! Genç kadının tek dileği duygulandırdı
17:45 KKTC'de Milletvekili Ünal Üstel başkanlığında yeni hükümet kuruldu
17:35 Eskişehir Valiliği'nden yasaklanan festival açıklaması: Terör riski bulunuyor
17:21 Eski milli futbolcunun kızı, Ünlü bir dergi için kamera karşısına geçti! Pozları babasına sürpriz olacak
16:52 DEVA'dan "Suç duyurusunda bulunacağız" açıklamasını yapan Gaziantep Valiliği'ne tepki: Sabırsızlıkla bekliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 19:00:04. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Uluslararası Veteriner Bilimleri Kongresi düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement