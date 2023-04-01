İstanbul'da yok artık dedirten olay! Sabahın köründe otomobilinden art arda kurşun sıktı - Son Dakika
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İstanbul'da yok artık dedirten olay! Sabahın köründe otomobilinden art arda kurşun sıktı

01.04.2023 11:45

İstanbul'da kimliği henüz bilinmeyen bir şahıs, seyir halindeki otomobili kullanırken tabancasıyla havaya ateş açtı. O anlar araç içerisindeki başka bir kişi tarafından kayda alınırken görüntüler infial yarattı.

İstanbul Esenyurt'ta çekildiği belirtilen bir video sosyal medyada gündem yarattı. Görüntülerde, direksiyon başındaki şahıs, seyir halinde iken aracın sunroof'unu açarak silahla havaya ateş ediyor.

KURŞUN YAĞDIRDI

Birden fazla kişinin bulunduğu araçta son ses müziğin açık olduğu ve sürücünün kurşun yağdırdığı duyuluyor. Arka koltukta oturan bir kişi ise o anlar videoya alırken görüntüler büyük tepki çekti.

TEPKİ TOPLADI

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler, kullanıcıları da kızdırdı. Birçok kişi video için Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek ihbarda bulundu.

YORUMLAR (1)
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Esenyurt, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da yok artık dedirten olay! Sabahın köründe otomobilinden art arda kurşun sıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da yok artık dedirten olay! Sabahın köründe otomobilinden art arda kurşun sıktı - Son Dakika
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