İstanbul'daki darbe toplantılarına katılan eski albaya verilen müebbet hapis cezasına onama - Son Dakika

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi öncesi İstanbul'daki darbe toplantılarına katıldığı belirlenen eski albay Üret Ahmet Çelebioğlu'na verilen müebbet hapis cezasını onadı.

Dairenin kararına göre, olay tarihinde albay rütbesiyle Kuzey Deniz Saha Komutanlığında görevli olan Çelebioğlu, darbe girişimi sonrası "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

Mahkeme kararının İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince hukuka uygun bulunmasının ardından temyiz istemi üzene dava dosyası, Yargıtay'a geldi.

Temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, sanık Çelebioğlu'na verilen müebbet hapis cezasını yerinde bularak, yerel mahkemenin hükmünü onadı.

Kararın gerekçesinden

Dairenin kararında, sanık eski albay Üret Ahmet Çelebioğlu'nun darbe girişiminden bir gün önce 14 Temmuz 2016'da darbe planlanması ve koordinesine ilişkin Hava Harp Okulunda düzenlenen toplantıya, darbe girişiminde aktif rol alan üst düzey subaylarla birlikte katıldığı tespitine yer verildi.

Kararda, Çelebioğlu'nun, darbe girişiminde yer aldığı gerekçesiyle 88 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen eski Hava Harp Okulu komutanı tümgeneral Fethi Alpay'ın komutanlık makam odasında yapılan ilk toplantıya katıldığı, burada 1 saat 32 dakika kaldığı aktarıldı.

Darbe girişimi sırasında emrindeki askerlerle Acıbadem'deki Türk Telekom binasını kontrol altına almaya çalışan eski yüzbaşı Mehmet Karabekir'in yakalandıktan sonra ajandasından darbe girişiminde yer alacak personele ilişkin notların bulunduğu anlatılan kararda, bunlardan birinin de Çelebioğlu olduğu ifade edildi. Söz konusu ajanda da Çelebioğlu'nun adının ve telefon numarasının yazılı olduğu, Karabekir ile Çelebioğlu'nun 14 Temmuz'da Hava Harp Okulunda yapılan toplantıdan birlikte ayrıldıkları ifade edildi.

Çelebioğlu'nun üzerine atılı suçu işlediğine işaret edilen kararda, olay tarihinde darbe girişiminde yer alan darbeci askerlerle irtibat sağladığı ve bunlardan eski subay Murat Çetinkaya'dan SAT komandolarının eylemleriyle ilgili bilgi aldığı bildirildi.

???????Dairenin kararında ayrıca, Çelebioğlu'nun öğrencilik yıllarından itibaren FETÖ içerisinde yer aldığının belirlendiği kaydedildi. İstanbul'da ve ABD'nin Colorado eyaletinde bölge imamlığı yaptığı tespit edilen itirafçı H.P'nin, Çelebioğlu hakkında, 1993'te askeri okuldan mezun olduğunu, kendi sorumluluğunda olan askeri öğrencilerden olduğunu ve arkadaşları tarafından "kürek" şeklinde lakap takıldığını beyan ettiği belirtildi.

Çelebioğlu'nun, 15 Temmuz'da ve öncesinde darbe girişiminden haberdar olduğu, darbeye teşebbüs suçunu sevk ve idare edenler tarafından verilen emirleri/görevleri kabullendiğine işaret edilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Sanığın suçun icrasında üstlendiği rol, suçun icrasına ilişkin etkin, fonksiyonel katkısı da göz önünde bulundurulduğunda fiil üzerinde ortak hakimiyet kurduğunun kabulü ile TCK'nin 309. maddesindeki, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan mahkumiyetine dair kurulan hükümde bir isabetsizlik bulunmamıştır."