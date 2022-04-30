Trafik kazasında iki kişi yaralandı - Son Dakika
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Trafik kazasında iki kişi yaralandı

30.04.2022 00:54

İstanbul Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

İstanbul Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Cevizli mevkisinde Kadıköy yönüne giden ve plakası henüz belirlenemeyen cip, önce Maltepe Belediyesine ait 34 LUH 479 plakalı servis midibüsüne, ardından 41 YY 604 plakalı otomobile çarptı.

Servis midibüsü devrilirken otomobil bariyerlere çarparak durabildi.

Kazada yaralanan servis midibüsündeki bir yolcu ile otomobildeki bir kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan cip sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Trafik kazasında iki kişi yaralandı
Trafik kazasında iki kişi yaralandı
Trafik kazasında iki kişi yaralandı
Trafik kazasında iki kişi yaralandı
Trafik kazasında iki kişi yaralandı
Trafik kazasında iki kişi yaralandı
Trafik kazasında iki kişi yaralandı

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Trafik kazasında iki kişi yaralandı - Son Dakika
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