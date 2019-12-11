İSTANBUL ERMENİ PATRİKLİĞİNE EPİSKOPOS SAHAK MAŞALYAN SEÇİLDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL ERMENİ PATRİKLİĞİNE EPİSKOPOS SAHAK MAŞALYAN SEÇİLDİ - Son Dakika

İSTANBUL ERMENİ PATRİKLİĞİNE EPİSKOPOS SAHAK MAŞALYAN SEÇİLDİ

6 saat önce

İSTANBUL DHA 85. İstanbul Ermeni Patriği, Sahak Maşalyan oldu.

İSTANBUL ERMENİ PATRİKLİĞİNE EPİSKOPOS SAHAK MAŞALYAN SEÇİLDİ, System.String[]

İSTANBUL DHA

85. İstanbul Ermeni Patriği, Sahak Maşalyan oldu. 85. İstanbul Ermeni Patriği seçimi Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde yapıldı. Episkopos Sahak Maşalyan ve Başespiskopos Aram Ateşyan'ın yarıştığı seçimde delegeler oy kullandı. Oyların 102'sini alan Episkopos Sahak Maşalyan, 85. İstanbul Ermeni Patrikliğine seçildi. Seçimde Sahak Maşalyan 102, Aram Ateşyan 16 oy aldı. 1 oy da geçersiz sayıldı.

85. İstanbul Ermeni Patriği Episkopos Sahak Maşalyan, yaptığı ilk açıklamada gösterdikleri ilgi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya teşekkür etti. 85. İstanbul Ermeni Patriği seçimi sonrası bugün saat 17.00'de Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde karşılama duası düzenlenecek.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nden görüntüler

-Sahak Maşalyan'ın görüntüleri

-Detay görüntüler


Meryem Ana, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da barajlardaki su miktarı son 10 yılın en düşük seviyesine indi
İBB, çalışanları için Sosyal Medya Etik İlkeleri'ni yayınladı İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 78'lere ulaştı İstanbul'un köylerinde suya yapılan yüzde 400 zamla ilgili İBB'den açıklama: TBMM kararıyla mümkündür

Son Dakika Haberleri
22:45 Antalya'da 'kırmızı kod' teyakkuzu (4) - Son Dakika
22:45 Kalın Cumhurbaşkanımızın görevlendirmesi söz konusu olmamıştır - Son Dakika
22:44 Batı Kudüs'te Netanyahu'ya destek gösterisi - Son Dakika
22:44 Kahramanmaraş'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
22:43 Malatya'da 1 ton sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
22:00 Esenyurt'ta silahlı kavga: 5 yaralı - Son Dakika
21:49 Son dakika: Bakan Akar'dan ABD'ye F-35 resti: Başka arayışlara girmek zorunda kalacağız - Son Dakika
21:22 MHP'li Erzincan Belediyesi, T.C. ibaresi ekledi - Son Dakika
21:17 Kırmızı uyarı verilen Antalya'nın son meteoroloji radarı görüntüsü paylaşıldı - Son Dakika
20:10 Edirne'de paniğe neden olan saldırgan polisi alarma geçirdi! Özel Harekat operasyon yaptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 22:45:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İSTANBUL ERMENİ PATRİKLİĞİNE EPİSKOPOS SAHAK MAŞALYAN SEÇİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]