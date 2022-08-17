Güngören'de denetim yapan görevlilere bıçakla saldıran kasap tutuklandı - Son Dakika
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Güngören'de denetim yapan görevlilere bıçakla saldıran kasap tutuklandı

17.08.2022 12:36
Güngören'de denetim yapan görevlilere bıçakla saldıran kasap tutuklandı

İstanbul Güngören'de kasaplık yapan ve denetim için iş yerine gelen görevlilere bıçakla saldıran esnaf tutuklandı.

İstanbul Güngören'de kasaplık yapan ve denetim için iş yerine gelen görevlilere bıçakla saldıran esnaf tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi'nde kasaplık yapan A.A. (43), 3 Ağustos günü denetim için iş yerine gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileriyle tartıştı.

Denetime engel olmak isteyen A.A, daha sonra bıçakla görevlilerin üzerine yürüdü.

Olay yerine gelerek duruma müdahale eden polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.A'nın, "Görevi yaptırmamak için direnme" ve "Kasten yaralama" suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Veteriner Hekimler Odasından açıklama

Öte yandan, İstanbul Veteriner Hekimler Odasından Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan imzasıyla yapılan açıklamada, aralarında bir veteriner hekimin de bulunduğu denetim ekibine yapılan saldırı kınandı.

Denetimin, mevzuat gereği yapılan rutin bir denetim olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Pandemi şartlarında toplum sağlığının korunması konusunda görevleri başında olan veteriner hekimlere yapılan bu saldırı, aslında toplum sağılığına ve mesleğimize yapılan bir saldırıdır. Küçük bir hatanın veya ihmalin birçok insanın sağlığını riske sokacağı gıda sektöründe, meslektaşlarımız çok sık olarak benzeri saldırılarla karşı karşıya kalmaktadırlar."

Açıklamada ayrıca bu tür saldırıları önleyici düzenlemelerin yapılması ve veteriner hekimlerin "Sağlıkta şiddet" yasası kapsamına alınması çağrısı yapıldı.

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Kaynak: AA

İstanbul, Güngören, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güngören'de denetim yapan görevlilere bıçakla saldıran kasap tutuklandı - Son Dakika

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