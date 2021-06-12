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İstanbul Havalimanı'ndaki camiye 'altın' sertifika - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'ndaki camiye 'altın' sertifika

12.06.2021 00:09

İstanbul Havalimanı'ndaki camiye 'altın' sertifika Ali Kuşçu Cami-i Şerifi dünyanın İlk 'LEED Altın' sertifikalı camisi oldu İstanbul Havalimanı güneyindeki Havalimanı Şehri içerisinde yer alan Ali Kuşçu Cami-i Şerifi, Amerikan Yeşil Bina Konseyi tarafından dünyanın ilk LEED Altın v4...

İstanbul Havalimanı'ndaki camiye 'altın' sertifika

Ali Kuşçu Cami-i Şerifi dünyanın İlk 'LEED Altın' sertifikalı camisi oldu

İSTANBUL - İstanbul Havalimanı güneyindeki Havalimanı Şehri içerisinde yer alan Ali Kuşçu Cami-i Şerifi, Amerikan Yeşil Bina Konseyi tarafından dünyanın ilk LEED Altın v4 sertifikalı camisi olarak tescillendi.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, Amerikan Yeşil Bina Konseyi'ne yaptığı başvuru sonucunda Havalimanı Şehri (Airport City)'nin ilk yapısı olan Ali Kuşçu Camisi'ne önemli bir sertifika aldı. Amerikan Yeşil Bina Konseyi'nin; 'LEED v4 Bina Tasarımı ve İnşaatı' kategorisinde verdiği 'LEED Altın v4' sertifikası ile cami bu belgeyi almaya hak kazanan dünyanın ilk camisi oldu. Hedef ve strateji belirleme toplantılarıyla başlayan LEED Altın sertifika süreci, caminin projelendirme ve inşaat sürecinde de devam etti. Bu sayede LEED sertifikasyon süreci doğrultusunda belirlenen hedeflere en hızlı şekilde ulaşıldı.

Tüm değerlendirmeleri geçerek Altın sertifikayı almaya hak kazandı

LEED Sertifikasyon sistemi, tasarım sürecinden başlayarak inşaatın tamamlanmasına kadar devam eden uzun soluklu bir süreç olmakla birlikte, birden çok disiplini ilgilendiren konuları kapsıyor. Sistem, binaları sürdürülebilir arazi, su verimliliği, enerji ve atmosfer, malzemeler ve kaynaklar, iç mekan yaşam kalitesi, tasarımda inovasyon, yerel önem sırası gibi çeşitli konu başlıklarında değerlendiriyor. Ön koşulları sağlayan yapılar değerlendirmeler sonucunda aldıkları puanlara göre Sertifikalı, Gümüş, Altın veya Platin düzeyinde tescilleniyor.

Doğal yaşamın korunmasına azami ölçüde dikkat edildi

Havalimanı şehri içerisinde bulunan Ali Kuşçu Cami-i Şerifi arazisinde, inşaat esnasında ve sonrasında doğal yaşamın korunmasına azami ölçüde dikkat edildi. Cami arazisinde yeşillendirilen alanların oranı yüzde30'un üzerinde olacak şekilde tasarlandı. Yapılaşmanın altyapıya ve özellikle yağmur suyu şebekesine getireceği yükün en aza indirgenmesi için sert zeminlerin oranı düşük tutulurken, ısı adası etkisini azaltmak için çatı ve sert zeminlerde açık renkli kaplama malzemeleri tercih edildi.

Dünyanın en çevreci Camisi

Ali Kuşçu Cami-i Şerifi'nde, çalışanlar ve ziyaretçiler için bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla bisiklet park alanları düzenlenirken, camide kullanılan su armatürleri ve vitrifiyelerde su tasarrufu sağlama özelliği arandı. Bu seçimlerde EPA (ABD Çevre Koruma Ajansı) standartları göz önünde bulunduruldu. Camideki enerji harcayan tüm sistemler, LEED tarafından belirtilen "commissioning" prosedürlerine uygun olarak denetlenirken gerek montaj gerekse kullanım esnasında hedeflenen performans kriterlerine uygun olarak çalıştıkları tespit edildi.

Camide kullanılan aydınlatma ve mekanik sistemlerde ise enerji verimliliği ön planda tutulurken, caminin yıllık enerji tüketimi kadar karbon ayak izi sıfırlandı. Tüm bunların yanı sıra cami tasarımında gün ışığından en üst düzeyde faydalanılması için çalışma yapıldı. Bu sayede hem aydınlatmaya harcanan enerjinin azaltılması hem de gün ışığının iç mekanlarda ziyaretçilerin üzerindeki olumlu etkilerinin kullanılması hedeflendi.

Sıfır Atık politikasına değer veren ilk cami

Sıfır Atık misyonuyla çalışmalarını sürdüren İGA, Ali Kuşçu Cami-i Şerifi inşaatında çıkan atıkların büyük bir kısmını geri dönüşüme kazandırırken, inşaat sürecinde çıkan tüm evsel ve geri dönüştürülebilir atıklar düzenli olarak takip edildi. Camide kullanılan inşaat malzemelerinde sürdürülebilir ve çevre dostu özellikte olanlar öncelikli olarak tercih edilirken, proje kapsamında 20'den fazla türde EPD (Çevresel Ürün Beyanı) belgeli malzeme kullanıldı. Bu sayede çevresel ve ekonomik anlamda tercih edilebilir ve üretim sürecinde oluşan çevresel etkilerin ölçüldüğü ürünlerin kullanımı teşvik edildi.

Ali Kuşçu Cami-i Şerifi iç mekanında hava kalitesi ve ziyaretçi konforu mekanik havalandırma sistemi ASHRAE standardında belirlenen taze hava değerlerinin yüzde 30'un üzerinde olacak şekilde tasarlanırken, tüm süreçler ASHRAE standardına uygun iç mekan sıcaklık değerleri ile belirlendi. Böylelikle ziyaretçi konforu, en üst noktaya taşındı.

İstanbul Havalimanı'ndaki camiye 'altın' sertifika
İstanbul Havalimanı'ndaki camiye 'altın' sertifika
İstanbul Havalimanı'ndaki camiye 'altın' sertifika
İstanbul Havalimanı'ndaki camiye 'altın' sertifika

Amerika Birleşik Devletleri, İstanbul Havalimanı, Ali Kuşçu, Altın, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İstanbul Havalimanı'ndaki camiye 'altın' sertifika - Son Dakika


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