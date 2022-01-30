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"İstanbul Kuşları" sergisi açıldı - Son Dakika

"İstanbul Kuşları" sergisi açıldı

30.01.2022 18:53
"İstanbul Kuşları" sergisi açıldı

DOĞA fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in gerçekleştirdiği 'Doğaya Kanat Açtık' projesi kapsamında ' İstanbul Kuşları' sergisi Galataport'ta sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

DOĞA fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in gerçekleştirdiği 'Doğaya Kanat Açtık' projesi kapsamında ' İstanbul Kuşları' sergisi Galataport'ta sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Sergi,  9 Şubat'a kadara ziyaret edilebilecek.

Doğa, yaban hayatı ve kuş fotoğrafçısı Alper Tüydeş, 'Doğaya Kanat Açtık' adını verdiği yeni bir projeye imza attı. Proje, ' İstanbul Kuşları' sergisiyle başladı.  Galataport'ta düzenlenen sergide, İstanbul ve bölgesinde hakim kuş türlerinin fotoğrafları sergilendi. Özellikle iklim değişikliği, yasadışı avcılık, çevre kirliliği ve yanlış kentleşme gibi nedenlerden ötürü tehlike altındaki göçmen kuşlara ve bunların göç yollarına dikkat çekileceği projede, ayrıca Türkiye'deki ender, soyu tükenme tehlikesi altında olan kuş türleri de gözlemlendi.  Dijital olarakta gösterim yapılan sergide, Sumru, Yalı Çapkını, Yelkovan, Akça Cılıbıt, İbibik, Küçük Kerkenez, Sığırcık, Arı Kuşu, Gri Balıkçıl, Karabatak, Karatavuk, Kır Kırlangıcı, Kızılgerdan, Küçük Karga ve Yılan Kartalı gibi kuş türleri tanıtıldı. Sergi 9 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

"15 FARKLI KUŞUN BİRBİRİNDEN FARKLI LARINI SERGİLEDİK"Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sergide 15 farklı kuşun en ilgi çekici ve can alıcı anlarını bir araya getirdiklerini söyleyerek, "Yaklaşık 10 yıldır kuş ve yaban hayatı fotoğrafları çekiyorum. Bu sergi ile beraber İstanbullulara İstanbul'un kuşlarını gösterme fırsatım oldu. Sergi içerisinde 15 farklı türün birbirinden farklı fotoğraflarını sergiledik. Gelen ziyaretçilere onların sesli, anlatımlı ve animasyonlu şeklini gösterdik. Buna yeni nesil sergi diyoruz. Sergi, 'Doğaya Kanat Açtık' projesi adı altında gerçekleşti. Sergideki kuşların tamamı İstanbul'da görülebilecek kuşlardan oluşuyor. Riva, Karaburun Sahili, İstanbul Boğazı ve ormanlık alanlarda bu kuşları görebiliriz. İstanbul konumu itibariyle yerleşik ve göçmen kuşlar için büyük bir metropol. Vatandaşların iç içe yaşadıkları türlerden haberdar olmaları için de güzel bir sergi. Projenin amacı çevremizdeki kuşlara dikkat çekmek. Proje 1 yıllık bir çalışmayı içerisinde barındırıyor ve bunun farklı şehirleri de var ama nasıl konseptlerle insanların karşısına çıkacağımızı düşünüyoruz. Sergi 9 Şubat'a kadar Galataport'ta ücretsiz olarak herkese açık olacak" diye konuştu.

"LARIN KALİTESİ MÜKEMMEL"Sergiyi ziyarete gelen Fotoğrafçı Turhan Arak, "Alper ağabeyimiz senelerin kuş fotoğrafçısı ve kendisi çok emek verdi. Fotoğrafların kalitesi mükemmel ve sergi harika. Hayırlısı olsun" şeklinde konuştu. Ailesi ile birlikte sergiye gelen Ali Aydın ise, "İstanbul'un kuşları olunca ayrıca ziyaret etmek istedik, çok beğendik. Düzenleyenlere çok teşekkür ederiz" dedi.


İstanbul Kuşları sergisi açıldı
İstanbul Kuşları sergisi açıldı
İstanbul Kuşları sergisi açıldı
İstanbul Kuşları sergisi açıldı
İstanbul Kuşları sergisi açıldı
İstanbul Kuşları sergisi açıldı
İstanbul Kuşları sergisi açıldı
İstanbul Kuşları sergisi açıldı
İstanbul Kuşları sergisi açıldı
İstanbul Kuşları sergisi açıldı
İstanbul Kuşları sergisi açıldı
İstanbul Kuşları sergisi açıldı
İstanbul Kuşları sergisi açıldı
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Galataport, İstanbul, Türkiye, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'İstanbul Kuşları' sergisi açıldı - Son Dakika


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