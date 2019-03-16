İstanbul - Mehmet Ural Birand Son Yolculuğuna Uğurlandı

Haber-Kamera: Özden ATİK - Murat ÇİMEN / İstanbul, DHAGazeteci Mehmet Ali Birand'ın ağabeyi Mehmet Ural Birand (85) son yolculuğuna uğurlandı.

Haber-Kamera: Özden ATİK - Murat ÇİMEN/ İstanbul, DHA



Gazeteci Mehmet Ali Birand'ın ağabeyi Mehmet Ural Birand (85) son yolculuğuna uğurlandı.



Geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Mehmet Ural Birand'ın cenaze törenine ailesi ve yakınları katıldı. Mehmet Ural Birand'ın eşi Nil Birand, kızı Gamze Bilbay ve yeğeni Umur Birand taziyeleri kabul etti. Mehmet Ural Birand'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda kılınan öğle namazının ardından Erenköy Mezarlığı'na götürüldü.



Görüntü Dökümü



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-Nil Birand taziyeleri kabul ederken



-Gamze Bilbay



-Umur Birand



-Cenaze namazı kılınırken



-Genel ve detaylar

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