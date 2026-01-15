İstanbul Sinema Evi'nde Temel Sinema Eğitimi Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul Sinema Evi'nde Temel Sinema Eğitimi Başlıyor

15.01.2026 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSE, yeni dönem Temel Sinema Eğitimi için başvuruları açtı. Eğitim 16 hafta sürecek.

Sinemanın farklı alanlarında 5 yıldır eğitim ve üretim faaliyetleri yürüten İstanbul Sinema Evi'nde (İSE) yeni dönem "Temel Sinema Eğitimi" için başvurular başladı.

Senarist ve yönetmen Abdulhamit Güler tarafından verilecek eğitim, çevrim içi ve yüz yüze olmak üzere iki ayrı grup halinde gerçekleştirilecek.

Toplam 16 hafta sürecek programda, sinemaya dair temel konular teorik ve pratik olarak ele alınacak. Eğitim sürecinin sonunda katılımcılar, kısa film çekimi yaparak uygulamalı deneyim kazanacak.

Müfredatta, senaryo, yönetmenlik, kurgu, yapımcılık, festival süreçleri ve kısa film hazırlığı başlıkları yer alıyor. 12 haftalık eğitimin ardından katılımcıların hazırladığı senaryolar arasından seçilecek bir proje için set kurulacak ve kısa film çekilecek.

Kontenjanı sınırlı olan eğitim programına ilişkin ayrıntılı bilgiye, İstanbul Sinema Evi'nin sosyal medya hesaplarından veya "[email protected]" adresi üzerinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA

İstanbul, Kültür, Sinema, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Sinema Evi'nde Temel Sinema Eğitimi Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne et ne tavuk ne de sucuk Bu döner bembeyaz Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner bembeyaz
Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı
Rezan Epözdemir’den aylar sonra ilk görüntü Rezan Epözdemir'den aylar sonra ilk görüntü
Trabzonspor, İstanbulspor’a gol oldu yağdı Trabzonspor, İstanbulspor'a gol oldu yağdı
Ümit Karan’a havalimanında gözaltı Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
Edson Alvarez’e ülkesinden talip çıktı Anında cevap verdi Edson Alvarez'e ülkesinden talip çıktı! Anında cevap verdi

17:09
Galatasaray’ın Fofana’ya yaptığı teklif ortaya çıktı
Galatasaray'ın Fofana'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
17:00
Dünyaca ünlü isim Arda Güler’in yeni hocası olabilir
Dünyaca ünlü isim Arda Güler'in yeni hocası olabilir
16:42
İstanbul’un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
15:48
Ufuk Özkan’dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi
15:38
Savcılıkta Derya Çayırgan’ın yanıt veremediği soru: ’’Hatırlamıyorum’’ dedi
Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: ''Hatırlamıyorum'' dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 17:13:45. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul Sinema Evi'nde Temel Sinema Eğitimi Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.