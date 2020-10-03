İstanbul Sprint Triatlonu 18 Ekim'de yapılacak

Parkur haritalarının ise İstanbul Valiliği'nde yapılacak koordinasyon toplantısından sonra belli olacağı kaydedildi.

Yaş grupları ve paratriatlon kategorilerinde sprint mesafede gerçekleşecek yarışlara başvurunun, Spor İstanbul'un etkinlik sayfasından 13 Ekim'e kadar yapılabileceği ifade edildi.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'yle beraber düzenlenecek organizasyonun Beylikdüzü 'nde yapılacağı belirtildi.

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