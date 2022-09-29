İstanbul'da sahte alkol operasyonunda 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da sahte alkol operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

29.09.2022 15:22
İstanbul'da sahte alkol operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

İstanbul'un 4 ilçesinde düzenlenen operasyonda 11 bin 830 litre etil alkol ele geçirildi.

İstanbul'un 4 ilçesinde düzenlenen operasyonda 11 bin 830 litre etil alkol ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece, Maltepe, Sultanbeyli ve Tuzla'da alkollü sıvı maddelerin imalatının yapıldığı ve piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 4 ilçede belirledikleri adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda, 11 bin 830 litre etil alkol, 25 bin etiket, 470 sahte bandrol, 393 içki şişesi ile 32 bin 700 dolu makaron ve bin 340 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, 5'i adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Avrupa ülkesinde kırmızı bültenle aranıyordu! İstanbul'da yakayı ele verdi Avrupa ülkesinde kırmızı bültenle aranıyordu! İstanbul'da yakayı ele verdi İstanbul Valiliği, Onur Yürüyüşü'ndeki Şiddeti Orantılı Buldu, Soruşturmaya İzin Vermedi İstanbul Valiliği, Onur Yürüyüşü'ndeki Şiddeti Orantılı Buldu, Soruşturmaya İzin Vermedi
Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da sahte alkol operasyonunda 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:56 Rusya lideri Putin'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müzakerelere şans vermesini istedi
20:27 Vatandaşın ormandan topladığı kestaneler kilosu 70 liradan alıcı buluyor
20:14 Bir polisimizin şehit olduğu terör saldırısında yaralanan polis memuru konuştu: Faciayı önledik
20:08 Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden ilginç savunma: Hastaneye gidiyorduk
19:57 Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarları ortalığı savaş alanına çevirdi
19:44 Hırvatistan'ı set vermeden deviren Filenin Sultanları tur atlamayı garantiledi
19:22 Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurtdışına kaçmak isterken yakalanan HDP'li Semra Güzel 15 yıla kadar hapisle yargılanacak
19:07 Beşiktaşlı Salih Uçan'dan milli takım sitemi: Gitmeyeceğimi biliyordum
18:44 N'Koudou'dan Beşiktaş'a kötü haber! Fenerbahçe maçında oynayamayacak
18:30 TOBFED'den önemli düzenleme! Belgesi olmayan valelik yapamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 21:55:53. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da sahte alkol operasyonunda 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement