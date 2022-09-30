Beykoz'da Amfora ve Pitosların Olduğu Bin 35 Tarihi Eser Ele Geçirildi - Son Dakika
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Beykoz'da Amfora ve Pitosların Olduğu Bin 35 Tarihi Eser Ele Geçirildi

30.09.2022 12:47
Beykoz'da Amfora ve Pitosların Olduğu Bin 35 Tarihi Eser Ele Geçirildi

İstanbul'un Beykoz ilçesinde yapılan operasyonda; Roma, Bizans ve Helenistik dönemlerine ait pitos ve amforaların da aralarında olduğu bin 35 tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserler arkeolog ekibi tarafından incelenmek üzere yetkili kurumlara teslim edildi.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde yapılan operasyonda; Roma, Bizans ve Helenistik dönemlerine ait pitos ve amforaların da aralarında olduğu bin 35 tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserler arkeolog ekibi tarafından incelenmek üzere yetkili kurumlara teslim edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince "2863 Sayılı Kanun'a Muhalefet" suçu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında; 9 Ağustos'ta Beykoz ilçesinde 2 işyeri 1 depo ve 1 ikamet olmak üzere 4 adrese operasyon düzenlendi. Bu operasyona bağlı olarak 16 Ağustos ile 23 Eylül'de  yapılan baskınlarda Roma, Bizans ve Helenistik döneme ait oldukları değerlendirilen 10 TIR dolusu tarihi eser ele geçirildi.

Pitos ve amforalardan oluşan binlerce tarihi eserlerin büyük bir kısmının denizden çıkarıldığı, bir kısmının ise Anadolu'nun farklı yerlerinden getirildiği belirlendi.

Ele geçirilen eserlerin incelenmesi için İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü, Türk İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü ve Askeri Müzesi Müdürlüğü'nden 9 kişilik özel bir ekip oluşturuldu.

Ele geçirilen eserler ise şöyle:

"46 ibrik, 25 sefer tası, 38 sahan, 51 havan, 52 bakır kase, 18 kahve ibriği, 15 ahşap orak, 9 arkeolojik pişmiş toprak, 75 seramik küp testi, 9 maden vazo, 9 maden terazi, 52 madeni derin kase, 29 şamdan, 10 pirinç tepsi, 1 ahşap ikona, 12 kapı tokmağı, 16 damgalı bakraç, 1 vakıf kayıtlı bardak, 38 tava, 9 matara, 152 değirmen taşı, 2 ejder başlı çörten, 21 halı-kilim, 2 tavan göbeği, 115 Bizans dönemi pitos, 76 çakmak taşlı döğen, 18 kirkit, 1 yatağan, 19 tüfek, 115 öğütme taşı, 8 kurna, 16 Erzurum işi pişmiş toprak, 1 buhurdan, 15 ahşap işlemeli motifli sandık, 37  ahşap işlemeli kapı, 2 halı dokuma tezgahı, 33 Erzurum işi küp, 5 kantar, 5 çan, 2 musluk, 1 Osmanlıca yazılı çeşme kitabesi, 1 Osmanlıca yazılı mezar taşı, 1 kılıflı kılıç, 35 mermer içerikli muhtelif parça, bin 35 Osmanlı ve erken Cumhuriyet etnografik eser."

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Kaynak: ANKA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Helenistik, İstanbul, Roma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beykoz'da Amfora ve Pitosların Olduğu Bin 35 Tarihi Eser Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beykoz'da Amfora ve Pitosların Olduğu Bin 35 Tarihi Eser Ele Geçirildi - Son Dakika
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