Son Dakika Haberleri: İstanbul Valiliği'nden Patlama Açıklaması

İstanbul Valiliği'nden Patlama Açıklaması

47 dakika önce

İstanbul DHA- İSTANBUL Valiliği'nden Gaziosmanpaşa'daki patlamayla ilgili açıklama yapıldı.

İstanbul Valiliği'nden Patlama Açıklaması, System.String[]
İstanbul DHA- İSTANBUL Valiliği'nden Gaziosmanpaşa'daki patlamayla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Gaziosmanpaşa Pazariçi Mahallesi Kaynar Sokak'ta S.A adlı kadının çöpten aldığı kovayı kaldırıma bıraktığı sırada bir patlama meydana gelmiş, olayda 1 kişi yaralanmıştır. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ilk incelemede EYP olduğu değerlendirilen patlamada yaralanan vatandaşımız tedavi altına alınmış olup, gerekli tahkikata başlanmıştır" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:42 Kaynak: DHA

DHA, Gaziosmanpaşa, İstanbul, Güncel
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