İstanbul Valiliği'nden Patlama Açıklaması
47 dakika önce
İstanbul DHA- İSTANBUL Valiliği'nden Gaziosmanpaşa'daki patlamayla ilgili açıklama yapıldı.
İstanbul
DHA- İSTANBUL Valiliği'nden Gaziosmanpaşa
'daki patlamayla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Gaziosmanpaşa Pazariçi Mahallesi Kaynar
Sokak'ta S.A adlı kadının çöpten aldığı kovayı kaldırıma bıraktığı sırada bir patlama meydana gelmiş, olayda 1 kişi yaralanmıştır. İl Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince yapılan ilk incelemede EYP olduğu değerlendirilen patlamada yaralanan vatandaşımız tedavi altına alınmış olup, gerekli tahkikata başlanmıştır" denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:42 Kaynak: DHA
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