İstanbul ve Antalya dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri arasında - Son Dakika

2019 yılı içerisinde en fazla turiste ev sahipliği yapan şehirler arasına İstanbul ve Antalya da girdi. İstanbul 13,4 milyon turiste ev sahipliği yaparak listenin 8. basamağında yer alırken, Antalya 12,4 milyon turistle 10. sırada yer buldu.

Medya takip kurumu Ajans Press, turizm sezonu yaklaşırken geçtiğimiz yıl en fazla turist çeken şehirlere ışık tuttu. Ajans Press'in Business Insider verilerinden elde ettiği bilgilere göre, geçen yıl en fazla turiste ev sahipliği yapan şehrin 22,78 milyon turistle Bangkok olduğu saptandı. Paris 19,1 milyon turistle ikinci sırada yer alırken, Londra 19,09 milyon turistle üçüncü, Dubai 15,93 milyon turistle dördüncü Singapur ise 14,67 milyon turistle listenin beşinci sırasında yer aldı. En fazla turist çeken ve listeye girmeyi başaran diğer şehirler ise sırasıyla şu şekilde oldu; Kuala Lumpur, New York, İstanbul, Tokyo, Antalya, Seul, Osaka, Mekke, Phuket, Pattaya, Milano, Barselona, Mallorca ve Bali.

Ajans Press ve PRNet'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre, turizm başlığı altında medyaya yansıyan haber adetleri de belli oldu. İçinde bulunduğumuz yıl içerisinde turizmle alakalı 40 bin 921 haber çıkışı tespit edilirken, dünyayı kasıp kavuran korona virüsünün turizmi de etkileyeceği öne çıkan başlıklar arasına girmeyi başardı. Bu sene içerisinde, yurtdışından yeteri kadar turizm hareketliliği öngörmeyen uzmanlar, iç pazara yönelik çalışmaların ve kampanyaların önem arz edeceğini savundu. Turizm açısından oldukça verimli geçen geçtiğimiz yıl ise medyaya 200 binin üzerinde haber çıkışı yansıdı.