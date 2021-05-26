İstanbulensis Şiir Festivali'nde Filistin'e destek çağrısı - Son Dakika

İstanbulensis Şiir Festivali'nde Filistin'e destek çağrısı

26.05.2021 21:13

İstanbulensis Şiir Festivali'nde Filistin'e destek çağrısı Sultanbeyli Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali yapılan galayla başladı.

İstanbulensis Şiir Festivali'nde Filistin'e destek çağrısı

İSTANBUL - Sultanbeyli Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali yapılan galayla başladı. 5 gün boyunca sürecek festival kapsamında 10'u yurtdışından olmak üzere toplamda 20 şair sanatseverlerle buluşacak.

Her sene belli bir tema etrafında düzenlenen Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali, sekizinci yılında Türkçe'nin güzel sesi Yunus Emre teması ile şiirseverlerle buluştu. Sloganı Yunus Emre'nin "Sözü pişirip diyenin işini sağ ede bir söz" olarak belirlenen festivalin galası, yaşanan pandemi dolayısıyla belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden online olarak gerçekleşti. Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'in açılış konuşmasıyla başlayan gala, farklı ülkelerden katılan şairlerin şiir okumalarıyla devam etti. 10 yaşındaki Hatice Ömeroğlu, Nuri Pakdil'den Anneler ve Kudüsler şiirini seslendirdi. Ardından açılış konserinde sahne alan Yücel Arzen, "İntifada" isimli eserini seslendirerek Filistinlilere destek çağrısı yaptı.

Yurtdışından da 10 şair katılım sağlayacak

İstanbul, düzenlenen uluslararası kültür sanat organizasyonuyla beş gün boyunca Yunus Emre'nin ve şiirin birleştirici gücünü hissedecek. Amerika'dan Robert Pinsky ve Monica Youn, Sırbistan'dan Charles Simic, Belarus'tan Lyudmila Klochko, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Nujoom Al-Ghanem, Bosna-Hersek'ten Sasha Skenderija, İskoçya'dan Em Strang, Azerbaycan'dan Ümit Neccari, Macaristan'dan Noemi Laszlo, Filistin'den Nasser Rabah olmak üzere yurt dışından 10 şairin katılacağı; Türk şiirindeki tarihi ve sosyolojik arka planı, hem dilin hem de toplumun değişimiyle inceleneceği oturumların gerçekleşeceği organizasyon,29 Mayıs'ta sona erecek.

Öte yandan festival kapsamındaki etkinlikler Sultanbeyli Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

"Filistin'inin yanında durmaya devam edeceğiz"

Programın açılış konuşmasında şairleri selamlayarak konuşmasına başlayan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, İsrail zulmü altında yaşayan Filistin konusuna değinerek, "Bu anlamlı organizasyonumuz sayesinde Ramazan ayının son on gününden başlayarak geçtiğimiz günlere kadar barbar İsrail'in terör saldırılarına maruz kalan insanlık direnişinin kalesi Filistin'i muhabbetle selamlıyorum. Filistin'e sahip çıkmanın bir insanlık görevi olduğunu ve bu konuda tavrımızı sürekli olarak sürdürmeye devam edeceğimizi belirtmek istiyorum" dedi.

"Sultanbeyli'nin havası şiir iklimine dönecek"

Gerçekleştirilen programa ilişkin konuşan Başkan Keskin, "İstanbulensis Şiir Festivali'nde dünyanın dört bir tarafından gelen şairlerimizle, hemşerilerimizle salgın dolayısıyla dijital ortamlar üzerinden de olsa birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sekizincisini gerçekleştirdiğimiz Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali'mizi vefatının 700. yılında 2021 senesinin 'Yunus Emre yılı' ilan edilmesinin ardından Tapduk Emre'nin ifadesiyle, 'Bizim Yunus'un' adına gerçekleştiriyoruz. Şiirin o manevi kokusunun Sultanbeyli'den dünyanın dört bir tarafına yayılacağı bu beş gün boyunca Anadolu'yu Anadolu yapan Yunus Emre'yi görmezden gelemezdik. 25 -29 Mayıs tarihleri arasında 5 gün boyunca sürecek olan bu edebiyat şöleninde 10'u yurtdışından olmak üzere toplam 20 şairimiz Sultanbeyli'nin havasını şiir iklimine çevirecektir" diye konuştu.

İstanbulensis Şiir Festivali'nde Filistin'e destek çağrısı
İstanbulensis Şiir Festivali'nde Filistin'e destek çağrısı
İstanbulensis Şiir Festivali'nde Filistin'e destek çağrısı
İstanbulensis Şiir Festivali'nde Filistin'e destek çağrısı

Sultanbeyli Belediyesi, Yunus Emre, Filistin, Şiir, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat İstanbulensis Şiir Festivali'nde Filistin'e destek çağrısı - Son Dakika


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