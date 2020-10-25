İstanbullular güne sisli bir havayla uyandı - Son Dakika

İstanbullular güne sisli bir havayla uyandı

25.10.2020 09:09

İstanbullular gününe sisli bir havayla uyandı.

İstanbullular gününe sisli bir havayla uyandı. Kenti etkisi altına alan sis, nedeniyle sürücüler zor anla yaşadı.

İstanbullular pazar gününe sisli bir hava ile uyandı. Beyaza bürünen mega kentte, Ayvansaray ve Haliç Köprüsü'nde sürücüler görüş mesafesinin 50 metreye düşmesi nedeniyle kimi zaman zor anlar yaşadı. Tüm kenti etkisi altına alan sis, Yenibosna ve E-5te de kartpostallık manzaraların oluşmasına neden oldu. İşe gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar ise tüm kenti etkisi altına alan sisin görüntüsünün tadını çıkardı. - İSTANBUL

İstanbullular güne sisli bir havayla uyandı
İstanbullular güne sisli bir havayla uyandı
İstanbullular güne sisli bir havayla uyandı
İstanbullular güne sisli bir havayla uyandı
İstanbullular güne sisli bir havayla uyandı
İstanbullular güne sisli bir havayla uyandı
İstanbullular güne sisli bir havayla uyandı
İstanbullular güne sisli bir havayla uyandı
İstanbullular güne sisli bir havayla uyandı
İstanbullular güne sisli bir havayla uyandı
İstanbullular güne sisli bir havayla uyandı
İstanbullular güne sisli bir havayla uyandı
İstanbullular güne sisli bir havayla uyandı
İstanbullular güne sisli bir havayla uyandı
İstanbullular güne sisli bir havayla uyandı

İstanbul, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İstanbullular güne sisli bir havayla uyandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'da vaka sayılarını "bıkkınlar" uçurdu! 25 yaş ve altı genç erkekler düşüncesizce hareket ediyor Göz gözü görmeyecek! 3 bölge için pus ve sis uyarısı Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Geert Wilders'tan skandal karikatür paylaşımı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "terörist" dedi Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje'yi mağlup ederek profesyonel dövüş hayatını sonlandırdı Kick boksun Türkiye'deki öncülerinden Tarık Solak vefat etti Son Dakika: Fransa, Erdoğan'ın Macron hakkındaki sözlerinin ardından Ankara Büyükelçisini geri çağırdı 17 yaşındaki genç, dut ağacına bağladığı iple kendini astı Azerbaycan tarafından etkisiz hale getirilen İHA'da PKK şüphesi
Son Dakika! İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle Harem-Sirkeci arabalı vapur seferleri iptal edildi Son Dakika! İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle Harem-Sirkeci arabalı vapur seferleri iptal edildi         
09:25
ABD Büyükelçiliği, Azerbaycan için terör saldırısı uyarısı yaptı ABD Büyükelçiliği, Azerbaycan için terör saldırısı uyarısı yaptı         
09:07
Sağlık çalışanı istedi, Bakan Koca tüm 112 personeline aşure gönderdi Sağlık çalışanı istedi, Bakan Koca tüm 112 personeline aşure gönderdi         
08:09
Henüz 21 yaşındaydı! Üst geçitten atladı, bir aracın altında kaldı Henüz 21 yaşındaydı! Üst geçitten atladı, bir aracın altında kaldı         
02:11
Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil 6 araca çarptı, ortalık karıştı Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil 6 araca çarptı, ortalık karıştı         
23:57
Ermenistan, Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerleri kullanıyor Ermenistan, Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerleri kullanıyor         
21:43
Eski kocasını öldürüp tandırda yakan kadın tutuklandı, ifadesinde cinayeti detaylarıyla anlattı Eski kocasını öldürüp tandırda yakan kadın tutuklandı, ifadesinde cinayeti detaylarıyla anlattı         
20:54
Aliyev silah aldıkları ülkeleri tek tek saydı! Türkiye ilk sırada değil Aliyev silah aldıkları ülkeleri tek tek saydı! Türkiye ilk sırada değil         
20:11
Bakan Koca, koronavirüs en çok bulaştığı ortamı ilk kez açıkladı: Evde bulaş oranı daha yüksek Bakan Koca, koronavirüs en çok bulaştığı ortamı ilk kez açıkladı: Evde bulaş oranı daha yüksek         
18:06
Kuveyt ve Katar'da Hazreti Muhammed'e saygısızlık yapan Fransa'nın ürünlerine boykot Kuveyt ve Katar'da Hazreti Muhammed'e saygısızlık yapan Fransa'nın ürünlerine boykot         
17:31
TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama         
15:53
Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor         
14:38
10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı 10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı         
13:56
Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler         
12:21
Erkek yolcu, yüzüne tüküren kadın yolcuyu hareket halindeki otobüsten aşağı attı Erkek yolcu, yüzüne tüküren kadın yolcuyu hareket halindeki otobüsten aşağı attı         
11:31
Kıskançlığın böylesi! Erkek arkadaşının önce ısırarak testislerini kopardı, ardından defalarca bıçakladı Kıskançlığın böylesi! Erkek arkadaşının önce ısırarak testislerini kopardı, ardından defalarca bıçakladı         
10:52
Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2020 09:39:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbullular güne sisli bir havayla uyandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei