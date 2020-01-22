İşte Galatasaray'ın yeni stoperi - Son Dakika
Son Dakika Spor İşte Galatasaray'ın yeni stoperi - Son Dakika Spor

İşte Galatasaray'ın yeni stoperi

11 dakika önce

Roma'dan Mert Çetin, Sampdoria'dan Murillo ile yakından ilgilenen sarı-kırmızılı ekip, son olarak Villarreal'den Funes Mori ile anılmıştı.

İşte Galatasaray'ın yeni stoperi, System.String[]

Roma'dan Mert Çetin, Sampdoria'dan Murillo ile yakından ilgilenen sarı-kırmızılı ekip, son olarak Villarreal'den Funes Mori ile anılmıştı. Cimbom'un asıl hedefinin ise Aleksandar Dragovic olduğu ortaya çıktı.


Bayer Leverkusen'den izin alan Galatasaray'ın Alman ekibinde fazla forma şansı bulamayan 28 yaşındaki futbolcu ile prensipte anlaştığı öğrenildi.


HANEDAR İŞBAŞINDA


Dragovic'in, "Galatasaray gibi marka olmuş, birbirinden değerli oyuncuları bulunan bir takımda oynamayı çok isterim" dediği ifade edildi. Şimdi sıra Leverkusen'e gelirken idari menajer Şükrü Hanedar'ın görüşmelerini sürdürdüğü ve her an anlaşma sağlanabileceği bildirildi. Dragovic'i 1.5 yıllığına kadrosuna katmayı planlayan Cimbom'un yarım sezon için 500 bin olmak üzere 1.5 milyon Euro ödemeye hazır olduğu kaydedildi.


SON 3 MAÇTA 16 DAKİKA OYNADI


Dragovic bu sezon Bundesliga'da 8 maçta forma şansı bulabildi. Gol ya da asist üretemedi. Hertha Berlin maçında kadroya alınmayan Avusturyalı stoper Mainz karşısında 16 dakika oynadı. Leverkusen'in Paderborn'u 4-1 yendiği son karşılaşmada ise kadroda yer aldı ama maçı kulübede tamamladı.


ALMANLAR 18 MILYON EURO ÖDEDİ


A. Vienna ve A. Wien takımlarında sivrilen Dragovic, Basel'e 1, Dinamo Kiev'e 9 ve Leverkusen ise 2016 yılında 18 milyon euro'ya transfer oldu. 2017-18 sezonunda Leicester takımında kiralık olarak forma giydikten sonra yeniden Leverkusen'e döndü. (Sabah)


Galatasaray, Villarreal, Leverkusen, Sampdoria, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:42 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Steven Nzonzi, West Ham United'la anlaşmak üzere
Henry Onyekuru, Kayserispor maçıyla sahalara dönecek Galatasaray'da Emre Taşdemir, Kayserispor'a kiralandı Rıza Çalımbay: Galatasaray ya da Fenerbahçe'ye gitmem

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 09:54:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İşte Galatasaray'ın yeni stoperi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]