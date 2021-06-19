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İşte Milli Takım'daki tarihi yıkımın 6 sebebi! Güneşli günler beklerken karanlığa gömüldük - Son Dakika

İşte Milli Takım'daki tarihi yıkımın 6 sebebi! Güneşli günler beklerken karanlığa gömüldük

19.06.2021 09:49

EURO 2020 öncesi turnuvada en az çeyrek final oynama hesapları yapılırken, grupta oynayacağımız son maç olan İsviçre maçından önce turnuvada henüz tek gol bile kaydedemedik. "En iyi üçüncü" olarak gruptan çıkma şansını da eksi 5 averajla mucizelere bırakan A Milli Takım'da fatura ise teknik adam Şenol Güneş'e çıktı. İşte 6 maddede Milli Takım'ın yarattığı hezimetin sebepleri.

EURO 2020'ye İtalya mağlubiyetiyle başlayan Milli Takım, Galler karşısında da varlık gösteremeyerek henüz puanla tanışamadı. Başarısız performansların ardından teknik direktör Şenol Güneş, kadro tercihleriyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

FUTBOLCULARIN FORMA ADALETİNE OLAN İNANCI ZAYIFLADI

Şenol Güneş her ne kadar kadroya 26 futbolcu almış olsa da, kimlerin ilk 11 oynayacağı, kimlerin yedek kalacağı ya da maç kadrosuna alınmayacağı turnuva öncesinde dahi oyuncular tarafından biliniyordu. Son dönemin en kötü futbolunun sergilendiği İtalya maçı sonrası yapılan antrenmanlarda Güneş'in ilk 11'de sadece 2 değişiklik yapacağının sinyallerini vermesi birçok oyuncuyu hayal kırıklığına uğrattı, küstürdü. Takım içinde, "Ağzımla kuş tutsam nafil; Şenol Hoca ne yapsam ne etsem beni oynatmıyor" düşüncesini dile getiren futbolcular oldu. Futbolcuların eşit rekabete ve forma adaletine olan inancı zayıfladı.

KAAN TERCİHİ PAHALIYA PATLADI

Milli takımda sol ayaklı, pas yüzdesi yüksek ve oyunu geriden iyi kurma özelliğine sahip tek stoper olan Ozan Kabak, EURO 2020'deki 2 maçta 1 dakika bile oynayamadı. Şenol Güneş'in Galler maçı öncesi "Geriden pas oyununu iyi yapacak bir stoper hattıyla oynayacağız" şeklindeki sözleri sonrası çoğu kişi Ozan'ın ilk 11'de başlamasını bekliyordu, ancak tercihi Kaan Ayhan oldu. Bu tercih de rakibin işine yaradı. Galli futbolcular Kaan'ın arkasına attıkları 4 pasta da gol pozisyonuna girerken, bunlardan birinde Ramsey fileleri havalandırdı. Güneş ikinci yarıda Kaan'ı çıkarıp yerine Merih Demiral'ı oyuna aldı.

Güneşli günler beklerken karanlığa gömüldük! İşte Milli Takım'daki tarihi yıkımın 6 nedeni

TAYLAN ANTALYALI VE İRFAN CAN KAHVECİ'Yİ HİÇ DEĞERLENDİRMEDİ

Hürriyet'in derlediği habere göre; İtalya karşısında doğru dürüst oyun kuramadık. Bunun en önemli sebebi; orta sahadaki Ozan Tufan- Okay Yokuşlu ikilisinin adeta 'yokları' oynamasıydı. İki oyuncuyu da 64. dakikada kenara alan Şenol Güneş, elinde sezonun en formda isimlerinden Taylan Antalyalı ve İrfan Can Kahveci gibi isimler varken, Galler maçına da Ozan Tufan ve Okay'la başladı. Fizik olarak hazır olmadığı çok belli olan Ozan, hücuma neredeyse hiç destek veremezken, Okay da hatalı paslarıyla dikkat çekti, sonuçta da ortaya üretkenlikten uzak ve durağan bir orta saha çıktı.

GENÇ YETENEKLERİ DÜŞÜNMEDİ

24,6 yaş ortalamasıyla EURO 2020'nin en genç kadrosuna sahip A Milli Takımımız'da Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkadir Ömür ve Rıdvan Yılmaz gibi 20'li yaşlarının başında isimler de yer alıyordu. Ancak Güneş, Kerem, Abdülkadir ve Rıdvan'a hiç şans vermezken, Halil İtalya ve Galler maçlarında son 15 dakikalarda forma giyebildi. Formsuz olan Kenan Karaman'ın yerine Halil ilk 11 başlayabilir, Kerem, Abdülkadir ve Rıdvan da en azından ikinci yarılarda oynatılabilirdi.

Güneşli günler beklerken karanlığa gömüldük! İşte Milli Takım'daki tarihi yıkımın 6 nedeni

GALLER'İN TAKTİĞİNE ÇARE BULAMADI

Galler Milli Takımı'nın genelde uzun toplarla gol aradığı, bizim karşımızda da böyle oynayacağı herkesin bildiği ve konuştuğu bir konuydu. İlk yarıda Bale-Ramsey ikilisi golü bulana kadar 4 kez bu şekilde oynadı. Galler Teknik Direktörü Robert Page, planlarının tuttuğunu " Türkiye'yi 5-0 yenebilirdik" sözleriyle özetlerken, Güneş, rakibin tıkır tıkır işleyen bu taktiği karşısında doğru hamleyi yapamadı, çare bulamadı. Ayrıca İtalya ve Galler maçlarında doğru dürüst bir hücum planımız da yoktu. Korner atışları dışında gol pozisyonumuz hiç yoktu.

FİZİKSEL AÇIDAN SINIFTA KALDIK

Şampiyonada milli takımımızın en çok dikkat çeken olumsuz yönlerinden biri; fiziksel açıdan zayıf olması idi. İtalya maçındaki hüsranın en büyük sebebi de buydu. Rakip futbolcular 90 dakika boyunca sahanın her yerine koştu ve oyunu olabildiğince çabuk oynadı. Biz ise hem onlar kadar koşmadık hem de topa sahip olduğumuz bölümlerde yavaş oynadık. Daha zayıf bir kadroya sahip Galler karşısında da bu tablo hemen hemen aynı idi. Rakibe kafa tutacak bir fiziksel gücümüz yoktu.

İşte Milli Takım'daki tarihi yıkımın 6 sebebi! Güneşli günler beklerken karanlığa gömüldük

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Son Dakika Spor İşte Milli Takım'daki tarihi yıkımın 6 sebebi! Güneşli günler beklerken karanlığa gömüldük - Son Dakika Spor


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