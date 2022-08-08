İsveç'ten Türkiye'ye iade edilecek teröristlerle ilgili Norveç'ten skandal açıklama: Sığınma başvurusu yapabilirler - Son Dakika
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İsveç'ten Türkiye'ye iade edilecek teröristlerle ilgili Norveç'ten skandal açıklama: Sığınma başvurusu yapabilirler

08.08.2022 16:00
İsveç'ten Türkiye'ye iade edilecek teröristlerle ilgili Norveç'ten skandal açıklama: Sığınma başvurusu yapabilirler

Norveç Göçmenler Ofisi Sığınmacı Bölüm Şefi Line Zahl Kvakland, skandal bir açıklamaya imza atarak, İsveç'in Türkiye'ye teslim etmeye hazırlandığı terör örgütü üyelerine yol gösterdi. Bu kişilerin Norveç'e sığınma başvurusu yaptıkları taktirde başvurularının kabul edilip olağan şekilde inceleneceğini ifade etti.

Norveç Göçmenler Ofisi Sığınmacı Bölüm Şefi Line Zahl Kvakland, Klassekampen gazetesine yaptığı açıklamada, ( İsveç'in Türkiye'ye teslim etmeye hazırlandığı terör örgütü üyeleri) bu kişilerin, Norveç'e sığınma başvurusu yaptıkları taktirde, başvurularının kabul edilip, olağan şekilde inceleneceğini belirtti.

ANLAŞMA BÜTÜN NATO ÜLKELERİNİ KAPSIYOR

Norveç'e sığınma başvurusu iddiasına ilişkin, Uluslararası Hukuk ve Mülteci Uzmanı Profesör Terje Einarsen, bunun zor bir uygulama olduğunu ve Türkiye'nin bu duruma şiddetle karşı çıkacağını aktardı. İsveç'in NATO üyeliği ön koşulu için Türkiye ile yaptığı anlaşmayı hatırlatan Einarsen, bu anlaşmanın bütün NATO ülkelerini kapsadığını vurguladı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Öte yandan, NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya ve İsveç ile Türkiye arasında, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik üçlü muhtıra imzalanmıştı.

YORUMLAR
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Çavuşoğlu: Ermenistan'ı provokasyonlara girmemesi konusunda uyarıyoruz (2) Çavuşoğlu: Ermenistan'ı provokasyonlara girmemesi konusunda uyarıyoruz (2) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Avrupa Birliği üyesi Finlandiya ve İsveç'in terörle mücadelede kendilerinin sorumluluklarının olduğunu kabul... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Avrupa Birliği üyesi Finlandiya ve İsveç'in terörle mücadelede kendilerinin sorumluluklarının olduğunu kabul...
Kaynak: AA

Türkiye, Norveç, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsveç'ten Türkiye'ye iade edilecek teröristlerle ilgili Norveç'ten skandal açıklama: Sığınma başvurusu yapabilirler - Son Dakika

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