STOCKHOLM - İsveç'te Magdalena Andersson başkanlığındaki hükümet meclisten yeniden güvenoyu aldı - Son Dakika

İsveç Parlamentosunda güvenoyu alan Sosyal Demokrat Parti lideri Magdalena Andersson, yeniden başbakan oldu.

İsveç'te 24 Kasım'da ülkenin ilk kadın başbakan seçilerek tarihe geçen Magdalena Andersson, 7 saat sonra istifa ettiğini açıklamıştı.

Parlamentoda yapılan oylamada, Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller Partisinin oluşturduğu koalisyon hükümeti için 173'e karşı 101 milletvekili lehte oy kullandı.

"Hayır" oyu 175'in altında kaldığı için Andersson başkanlığındaki koalisyon hükümeti, 5 gün sonra parlamentodan tekrar güvenoyu aldı.

Oturum öncesi konuşma yapan aşırı sağ İsveç Demokratlar Birliği Partisi lideri Jimmie Akesson, Sosyal Demokrat Partinin hükümeti kurmak için terör örgütü PKK ile müzakere yürüttüğünü söyledi.

Akesson, müzakerenin Sol Partiden İslam karşıtı görüşleri nedeniyle kovulan ve mecliste bağımsız milletvekili olan Amineh Kakabaveh aracılığıyla yapıldığına dikkati çekerek, "Sosyal Demokrat Partinin hükümeti kurmak için Kakabaveh aracılığıyla terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD ile yakın ilişkiye gireceğini gördük." ifadelerini kullandı.

Andersson'un 24 Kasım'da başbakan seçilmesinin ardından koalisyon hükümetinin ortağı Yeşiller Partisi, sağ partilerin hazırladığı bütçenin meclisten geçirilmesi üzerine hükümetten çekildiğini duyurmuştu.

Yeşiller Partisinin hükümetten çekilmesinin ardından Andersson, istifa ettiğini açıklamıştı. Böylece Andersson'un başbakanlığı 7 saat sürmüştü.

Andersson 25 Kasım'da da Meclis Başkanı Andreas Norlen tarafından hükümeti kurması için yeniden görevlendirilmişti.