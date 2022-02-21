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İsviçre'yi bilardoda Türk sporcular temsil ediyor (2) - Son Dakika

İsviçre'yi bilardoda Türk sporcular temsil ediyor (2)

21.02.2022 13:34

Ankara'da düzenlenen 3 Bant Milli Takımlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden İsviçre Milli Takımı'nı oluşturan Kenan Cantürk ve Behzat Çetin, Türkiye'de İsviçre'yi temsil etmenin kendileri için gurur verici olduğunu söyledi.

Ankara'da düzenlenen 3 Bant Milli Takımlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden İsviçre Milli Takımı'nı oluşturan Kenan Cantürk ve Behzat Çetin, Türkiye'de İsviçre'yi temsil etmenin kendileri için gurur verici olduğunu söyledi.

Türkiye Bilardo Federasyonunun Gölbaşı'ndaki kompleksinde düzenlenen şampiyonada İsviçre'yi temsil eden Kenan Cantürk ve Behzat Çetin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kenan Cantürk, 11 sene önce eşiyle evlendikten sonra gittiği İsviçre'de yaşamaya karar verdiklerini anlatarak, "Bilardoya Türkiye'de başladım. 42 yaşındayım, 15 yaşımdan beri bilardo oynuyorum. Bilardo benim için bir tutku hayatımda olmazlardan birisi. İsviçre'ye gittikten sonra da bir spor kulübü aradım ve Zürih Bilardo Kulübünü buldum. O kulübe üye oldum ve oyuncusu olarak İsviçre müsabakalarında oynamaya başladım. Daha sonra takım olarak İsviçre şampiyonu olduk." diye konuştu.

Son üç senede İsviçre'de bilardo adına önemli başarılar kazındıklarını dile getiren Cantürk, "İsviçre şampiyonu olarak milli takıma seçilmeye hak kazandım. Behzat Çetin İsviçre'de ikinci oldu. İlk defa İsviçre tarihinde iki Türk sporcu İsviçre Milli Takımı'nı temsil ediyor. Bu bizim için de ayrı bir gurur. Bu turnuvanın da Türkiye'de yapılması kendi vatanımızda başka bir ülkeyi temsil ederek ve grubumuzda da Türkiye ile eşleşip maç yaparak değişik duygular yaşadık." değerlendirmesinde bulundu.

İsviçre'de bir Türk firmasında satış temsilcisi olarak çalıştığını ifade eden Kenan Cantürk, şunları kaydetti:

"İşten dolayı bilardoya yeteri kadar vakit ayıramıyoruz, sponsor gerekiyor. Buradaki bilardocular meslek olarak bu işi yapıyor. Belki sponsorlarımız olsa daha farklı noktalara geliriz. İsviçre bilardosunda 3 top özellikle çok yaygın değil. Hollanda ve Almanya'da biraz daha ileride. Milli takım düzeyinde gittiğimiz turnuvalarda İsviçre bilardo federasyonu masraflarımızı ödüyor, bireysel şampiyonalara katıldığımızda tamamen cebimizden ödüyoruz."

Kenan Cantürk, Türkiye'nin Gölbaşı'ndaki profesyonel bilardo tesisiyle bu branşta en iyiler seviyesine çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Amacımız bilardoda İsviçre'nin adını böyle turnuvalarda duyurmak. İsviçre bilardoda çok güçlü gözükmüyor ve bilardonun İsviçre'de gelişmesine katkı sağlamak isteriz. Türkiye'de İsviçre'yi temsil etmek bizi gururlandırıyor. Özellikle bu tesis Türkiye'ye yakışan özellikte çok güzel olmuş, daha da ilerleyeceğini düşünüyorum. Bu tesisler Türk bilardocuların performansını artıracak."

Behzat Çetin: "Ankara'da İsviçre'yi temsil etmek çok değişik bir duygu"

İsviçre Milli Takımı olarak şampiyonaya katılan 42 yaşındaki Behzat Çetin de 2000 yılında İsviçre'ye gittiğini, birkaç yıl bilardo oynayamadığını anlatarak, "İsviçre kulüp ve bilardo salonu olarak minimumda, her şehirde bir tane bulunuyor. 2003'ten itibaren İsviçre'de tekrar bilardo oynamaya başladım, sonra başarılar elde ettim. Kenan gibi İsviçre şampiyonu oldum 3-4 kere, milli takımdayız. İnşallah bundan sonra da devam edeceğiz, öyle gözüküyor. Burada olduğumuz için mutluyuz, güzel bir ortam." ifadelerinin kullandı.

Behzat Çetin, İsviçre'de 15 yıldır kendi restoranını işlettiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"İsviçre'de Kenan ile aynı spor kulübünde birlikte oynuyoruz. Haftanın iki günü beraber antrenmanlarımızı yapıyoruz. Avrupa ve dünya şampiyonalarına İsviçre'yi temsilen 7-8 kez katıldım ama Ankara'da ilk defa oluyor. Ankara'da İsviçre'yi temsil etmek çok değişik bir duygu. Çoluk çocuğumuzla İsviçre'de yaşıyoruz, orada başarı elde ettik. Türkiye liginde bizim derece yapmamız biraz zor, bilardoda Türkiye çok iyi. İsviçre Bilardo Federasyonu ve Avrupa Bilardo Federasyonu Başkanı Diane Wild de İsviçreli ve bize çok destek oluyor."

Daha fazla bilardo oynayarak Avrupa ve dünyada dereceler kazanmayı istediklerini belirten Çetin, "Semih Saygıner ustayla oynamak bizi çok gururlandırır. Hayalimiz bir gün tabii ki onunla oynamak. Bilardo, benim için ailemden sonra ikinci derecede bir tutku." şeklinde konuştu.

Çetin, "Türkiye bilardosu, oyuncu sayısıyla kalitesiyle Avrupa'ya göre çok öndeydi. Üstüne böyle tesisler, bu tesis bilardo için herhalde dünyada bir ilk olmuştur." ifadelerini kullandı.

Şampiyonada Kenan Cantürk ve Behzat Çetin'den oluşan İsviçre Milli Takımı, Belçika'ya yenilerek gruplardan çıkamadı.

İsviçre'yi bilardoda Türk sporcular temsil ediyor (2)
İsviçre'yi bilardoda Türk sporcular temsil ediyor (2)
İsviçre'yi bilardoda Türk sporcular temsil ediyor (2)

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İsviçre'yi bilardoda Türk sporcular temsil ediyor (2) İsviçre'yi bilardoda Türk sporcular temsil ediyor (2) Manisalı Cemile üzüm tarlasından Avrupa 2'nciliğine Manisalı Cemile üzüm tarlasından Avrupa 2'nciliğine 3 Bant Dünya Kupası Ankara'da başladı 3 Bant Dünya Kupası Ankara'da başladı

Türkiye, İsviçre, Milli, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsviçre'yi bilardoda Türk sporcular temsil ediyor (2) - Son Dakika


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