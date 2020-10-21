İtalya'da kadına şiddet olaylarında artış kaydedildi - Son Dakika

İtalya'da Covid-19 pandemisi sırasında sokağa çıkma kısıtlamaları uygulamasında kadına yönelik şiddet olaylarında büyük artış kaydedildi.

Ulusal bazda faaliyet gösteren D.i.Re (Şiddete karşı kadın ağı) direktörü Antonella Veltri, pandemi sırasında kadına karşı şiddet vak'alarının yaklaşık yüzde 80 arttığını aktardı. 2 Mart- 3 Mayıs tarihleri arasında 2 bin 983 kadına destek ve sığınma yardımı verdiklerini belirten Veltri, yardım çağrısından bulanan kadınların yüzde 28'inin daha evvel derneğe hiç başvurmamış kadınlardan geldiğini söyledi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından başvuru sayısının ikinci ayda ilk aya göre arttığını aktaran D.i.Re direktörü, 2018 yılı verilerine göre ayda ortalama bin 643 şiddet mağduru kadın misafir ettiklerini belirterek, Mart-Mayıs ayları arasında yaklaşık 3 bin kadına ev sahipliği yaptıklarını ve bunun da yaklaşık yüzde 80 oranında bir artışa denk geldiğini söyledi.

Antonella Veltri, sosyal mesafe kısıtlamaları ve artan talep nedeniyle sığınma merkezlerinin yetersiz kaldığını belirterek gelen bağışları yeni evler kiralamakta kullanmak durumunda kaldıklarını açıkladı.

Lombardiya Bölgesi'de kadına şiddet yüzde 25 arttı

Lombardiya Bölgesi Yerel Yönetimi'nin açıkladığı verilere göre 1 Mart-16 Nisan tarihleri arasında kadına şiddet şikayetleri 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 25 artış gösterdi.

Karantina dönemi yardım hattı istatistikleri

İtalya İstatistik Kurumu İstat'ın verilerine göre salgın nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması yaşanan Mart-Haziran ayları arasında bin 522 'şiddet ve taciz acil yardım' ücretsiz hattına gelen talepler bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 119 artış gösterdi.

Yardım hattına 15 bin 280 geçerli çağrı ulaştı. Çağrıların yaklaşık üçte biri şiddet nedeniyle oldu. 4 bin 236 yardım çağrısının nedeni ev içi şiddet olarak kaydedildi. Evi içi şiddet kaynaklı yardım çağrıları bir önceki yılın iki katı oldu. - ROMA