İtalya'daki Regeni cinayeti yargılamasında süreç durma noktasına geldi - Son Dakika

İtalyan doktora öğrencisi Giulio Regeni'nin Mısır'da 2016'da cinayete kurban gitmesine ilişkin haklarında iddianame hazırlanan Mısırlı 4 üst düzey yetkilinin İtalya'da gıyaben yargılanabilmesi için kendilerine yapılması gereken ihbarın yapılamaması sebebiyle süreç durma noktasına geldi.

İtalyan basınındaki haberlere göre, Roma'daki ön duruşma hakimi, Roma Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede, Regeni'yi kaçırmak, işkence yapmak ve öldürmek suçlamaları yöneltilen Mısır güvenlik ve istihbaratından General Tarık Sabir, Athar Kamil Muhammed İbrahim, Uhsam Helmi ve Magdi İbrahim Abdelal Şerif'in gıyaben yargılanabilmesi için gerekli ihbarın şüphelilere yapılamaması gerekçesiyle sonraki duruşmayı 10 Ekim tarihine erteledi.

4 şüpheliye haklarındaki suçlamalara dair gerekli ihbarın yapılması için İtalya Adalet Bakanlığının Mısır makamlarından iş birliği talep ettiği ancak bu talebe karşılık alamadığı, bunun da süreci durma noktasına getirdiği belirtildi.

Bu arada, ön duruşma hakimi, İtalyan jandarmasına 4 şüphelinin izini sürmek için çabalarını artırması talimatı verdi.

Giulio Regeni'nin ailesi ve avukatları ise Başbakan Mario Draghden konuya müdahale etmesini ve davada ilerleme kaydedilmesini sağlamasını istedi.

Giulio Regeni cinayeti

İngiliz Cambridge Üniversitesinde doktora öğrencisi olan 28 yaşındaki Giulio Regeni, Mısır'daki işçi sendikaları ve aktivistlerle ilgili araştırma yapmak üzere bu ülkede olduğu sırada 25 Ocak 2016'da ortadan kaybolmuş, 3 Şubat'ta Kahire-İskenderiye yolunda cesedi bulunmuştu. İtalya'nın o dönemki Kahire Büyükelçisi Maurizio Massari, Regeni'nin vücudunda işkence izleri gördüğünü belirtmişti.

Konuyu soruşturan İtalyan savcılara bilgi veren tanıklar, Regeni'nin Mısır Ulusal Güvenlik Ajansına mensup kişilerce kaçırıldığını ifade etmişti.

Regeni cinayetinde rolleri olduğu gerekçesiyle Roma Cumhuriyet Başsavcılığının Mısırlı 4 üst düzey yetkilinin yargılanması talebi, Roma'daki ön inceleme duruşmasında 25 Mayıs 2021'de kabul edilmişti.

Regeni'yi kaçırmak, işkence yapmak ve öldürmek suçlamaları yöneltilen Mısır güvenlik ve istihbaratından General Tarık Sabir, Athar Kamil Muhammed İbrahim, Uhsam Helmi ve Magdi İbrahim Abdelal Şerif'in gıyaben yargılanması, 14 Ekim 2021'de başlamıştı. Ancak bu duruşmada sanık avukatları, sanıkların davadan haberdar olup olmadıklarının teyit edilmesi, gerekli bildirimlerin yapılması ve buna dair kesin kanıt olması gerektiğini savunarak, davanın durdurulmasını talep etmişti. Mahkeme de bu talebi kabul ederek, davayı durdurmuş ve dosyayı ön duruşma hakimine iade etmişti.

İtalya Temsilciler Meclisi Regeni Cinayetini Araştırma Komisyonu, 1 Aralık 2021'de Regeni'nin Mısır'da cinayete kurban gitmesine ilişkin sorumluluğun Mısır güvenlik unsurlarına ait olduğunu belirten nihai bir raporu kabul etmişti.

Regeni'nin ölümü, İtalya ve Mısır arasında zaman zaman ilişkilerin gerilmesine yol açıyor. İtalyan kamuoyu ve makamları, Mısırlı yetkililerden Regeni'nin nasıl hayatını kaybettiğinin açıklığa kavuşturulmasını talep ediyor.