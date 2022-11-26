İtalya'nın Ischia Adası'nda heyelan: 8 ölü - Son Dakika
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İtalya'nın Ischia Adası'nda heyelan: 8 ölü

26.11.2022 15:53

- İtalya'nın Ischia Adası'nda heyelan: 8 ölü İtalya'nın Tiren Denizi'nde yer alan Ischia Adası'nda şiddetli yağışın yol açtığı heyelanda 8 hayatını kaybetti.

- İtalya'nın Ischia Adası'nda heyelan: 8 ölü

ROMA - İtalya'nın Tiren Denizi'nde yer alan Ischia Adası'nda şiddetli yağışın yol açtığı heyelanda 8 hayatını kaybetti.

İtalya'nın güneybatı kıyısında yer alan Napoli Körfezi'nin kuzeyindeki Ischia Adası'nda etkili olan şiddetli yağış, sel ve heyelana yol açtı. Bazı evler toprak altında kalırken, çok sayıda araç sel sularına kapılıp sürüklendi. İtalya Başbakan Yardımcısı, Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Matteo Salvini yaptığı açıklamada, 8 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İtfaiye teşkilatı ise kayıp kişiler için arama çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.

Evlerde elektrik ve su kesintisi yaşanırken, bazı yollar çamur ve molozlar nedeniyle kapandı. Adanın henüz ulaşılamayan bölgelerinde en az 100 kişinin mahsur kaldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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İtalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İtalya'nın Ischia Adası'nda heyelan: 8 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İtalya'nın Ischia Adası'nda heyelan: 8 ölü - Son Dakika
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